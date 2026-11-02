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Sao Mai 2026: Bảo Anh và H'Vi Ktla bị loại, Top 6 lộ diện

Thứ Hai, 08:30, 02/11/2026
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VOV.VN - Sau Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”, Sao Mai 2026 xác định 6 thí sinh tiếp tục hành trình gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An. Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8.

Liveshow 5 Sao Mai 2026 đưa 8 thí sinh vào thử thách kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Các tiết mục được chia thành hai cụm thi, với nhiều lựa chọn từ dân ca, Quan họ, Chầu văn đến những ca khúc quen thuộc được làm mới bằng bản phối khác biệt.

sao mai 2026 bao anh va h vi ktla bi loai, top 6 lo dien hinh anh 1
8 thí sinh Sao Mai 2026 tranh tài trong Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”.

Ở cụm thi đầu tiên, Nguyễn Mộc An thể hiện “Lời khèn trong sương núi” của nhạc sĩ Phan Bá Sang, với phần phối khí có thêm rap. Mai Thu Hương chọn “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Đỗ Hải Đăng trình bày “Tháng tư là lời nói dối của em” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, trong khi H'Vi Ktla thể hiện “Ai cần ai” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Cụm thi thứ hai mang đậm màu sắc dân gian. Hoàng Thu Hà trình bày liên khúc “Giận mà thương” trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, với âm nhạc của Trần Hoàn và lời thơ Phùng Ngọc Hùng. Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối “Phong nữ” của Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly, với làn Chầu văn cổ “Cô Đôi Thượng Ngàn”.

Bùi Nguyễn Bảo Anh lựa chọn “Làng Quan họ quê tôi”, nhạc Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách. Nguyễn Xuân Dũng trở lại với “Đàn chim Việt” của nhạc sĩ Văn Cao.

sao mai 2026 bao anh va h vi ktla bi loai, top 6 lo dien hinh anh 2
H'Vi Ktla khép lại hành trình tại Sao Mai 2026 sau Liveshow 5.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, thử thách lớn trong đêm thi không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở khả năng làm chủ những bản phối mới. NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, cho rằng sáng tạo là cần thiết và ghi nhận sự kiên định của các thí sinh trong việc xây dựng phong cách riêng.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá Đỗ Hải Đăng đã xử lý tốt chủ đề Giao thoa, giảm tính trình diễn để tăng cảm xúc và chất tự sự. Với Bùi Nguyễn Bảo Anh, anh ghi nhận sự mạo hiểm khi lựa chọn một bản phối mới cho ca khúc quen thuộc, dù những quãng cao vẫn cần được hoàn thiện thêm.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn nhận xét Nguyễn Đỗ Khánh An có giọng hát sáng, phù hợp tác phẩm và giữ cao độ chắc chắn trong một bản phối khó. Mai Thu Hương được ghi nhận ở cách xử lý vừa có nhiệt huyết, vừa biết tiết chế.

sao mai 2026 bao anh va h vi ktla bi loai, top 6 lo dien hinh anh 3
Bùi Nguyễn Bảo Anh dừng chân ở Top 8 Sao Mai 2026.

Ca sĩ Trọng Tấn đánh giá Nguyễn Xuân Dũng sở hữu giọng hát nội lực, đa dạng và có cách xử lý tác phẩm tốt. Hoàng Thu Hà tiếp tục phát huy sở trường với chất liệu xứ Nghệ. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét giọng hát Nguyễn Mộc An phù hợp với ca khúc và khuyến khích thí sinh mạnh dạn sáng tạo hơn.

Liveshow 5 còn có sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời. Đinh Mạnh Ninh trình bày “Đường tới đại dương”, còn Ngọc Khuê thể hiện “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng Vũ đoàn Carmen.

sao mai 2026 bao anh va h vi ktla bi loai, top 6 lo dien hinh anh 4
Hoàng Thu Hà tiếp tục phát huy sở trường với chất liệu dân gian xứ Nghệ.

Kết thúc đêm thi, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8. Sáu thí sinh bước tiếp vào Liveshow 6 gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.

Từ Liveshow 5, danh sách 3 thí sinh dẫn đầu lượt bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo cũng được cập nhật ngay trên sóng trực tiếp. Cổng bình chọn tiếp tục mở đến ngày 22/11/2026, thời điểm diễn ra đêm Chung kết và Trao giải.

Hà Phương - Quân Ngô/VOV.VN
Ảnh: BTC
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