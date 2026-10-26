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Sao Mai 2026: Đoàn Linh, Phạm Hải Anh dừng bước, Top 8 chính thức lộ diện

Thứ Hai, 05:51, 26/10/2026
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VOV.VN - Liveshow 4 Sao Mai 2026 với chủ đề “Những giai điệu bất hủ” đưa 10 thí sinh qua nhiều không gian âm nhạc Việt Nam, từ Quan họ Bắc Ninh, Hà Nội, xứ Nghệ đến phương Nam, Tây Nguyên. Kết thúc đêm thi, Đoàn Linh và Phạm Hải Anh dừng bước, 8 giọng ca tiếp tục hành trình.

Liveshow 4 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 diễn ra tối 25/10, đặt các thí sinh trước thử thách làm mới những ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật thanh nhạc, các phần thi còn cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách thể hiện riêng mà vẫn giữ tinh thần của tác phẩm.

sao mai 2026 Doan linh, pham hai anh dung buoc, top 8 chinh thuc lo dien hinh anh 1
10 thí sinh tranh tài trong Liveshow 4 Sao Mai 2026 với chủ đề “Những giai điệu bất hủ”.

Mười tiết mục trong đêm thi trải rộng qua nhiều vùng văn hóa. Đoàn Linh lựa chọn liên khúc Còn duyên và Hoa thơm bướm lượn, khai thác chất liệu Quan họ Bắc Ninh qua bản phối mới. Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều phủ Tây Hồ, trong khi Nguyễn Xuân Dũng mang đến Hà Nội ngày trở về của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Thanh Tùng.

Không gian xứ Nghệ xuất hiện qua phần trình diễn Buông áo em ra của Hoàng Thu Hà và Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh qua giọng hát Nguyễn Mộc An. Đỗ Hải Đăng lựa chọn Bài ca đất phương Nam, còn sắc màu Tây Nguyên được thể hiện qua Ly cà phê Ban Mê của H’Vi Ktla và Cô gái vót chông do Mai Thu Hương trình bày.

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H’Vi Ktla mang màu sắc Tây Nguyên đến sân khấu Sao Mai 2026.

Bùi Nguyễn Bảo Anh thể hiện Ngày em đến của nhạc sĩ Từ Huy, còn Phạm Hải Anh lựa chọn Ngôi sao cô đơn của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Trong phần nhận xét, Hội đồng Giám khảo tập trung nhiều vào khả năng làm mới tác phẩm và dấu ấn cá nhân của từng thí sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận sự đầu tư, tinh thần dám thử nghiệm của Đoàn Linh với chất liệu Quan họ, đồng thời cho rằng thí sinh cần tiếp tục hoàn thiện về cao độ và độ liền mạch. Với Nguyễn Đỗ Khánh An, anh đánh giá phần trình diễn có sự hài hòa và ổn định.

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Bảo Anh giữ được sự ổn định trong phần trình diễn tại Liveshow 4 Sao Mai 2026.

NSND Tấn Minh nhận xét Bài ca đất phương Nam qua giọng Đỗ Hải Đăng mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Với Nguyễn Mộc An, Trưởng ban Giám khảo cho rằng thí sinh có thể mạnh dạn đưa hơi thở thời đại và cá tính riêng vào cách thể hiện, thay vì quá áp lực với màu sắc quen thuộc của tác phẩm.

NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao việc Mai Thu Hương bước ra khỏi vùng an toàn, chuyển từ phong cách dân gian sang lối hát thính phòng và vẫn xử lý tốt dù không phải sở trường. Nữ giám khảo cũng nhận xét Nguyễn Xuân Dũng là giọng hát nổi bật nhất trong cụm thi thứ hai.

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Đoàn Linh lựa chọn chất liệu Quan họ Bắc Ninh trong phần thi tại Liveshow 4.

NSND Quang Vinh ghi nhận H’Vi Ktla thể hiện được nhiệt huyết và bản sắc riêng, đồng thời đánh giá Phạm Hải Anh có màu giọng đáng chú ý. NSND Mai Hoa nhận xét Bùi Nguyễn Bảo Anh giữ được sự ổn định, còn Hoàng Thu Hà có cách hát sạch sẽ và kỹ thuật thanh nhạc khá tốt.

Kết thúc Liveshow 4, Đoàn Linh và Phạm Hải Anh là hai thí sinh dừng bước. Đoàn Linh trước đó từng tạo dấu ấn với Có nợ không duyên tại đêm Tình ca và tiếp tục thử sức với chất liệu Quan họ trong vòng thi này. Phạm Hải Anh từng được NSND Tấn Minh ghi nhận ở Liveshow 3 khi thể hiện Cánh cửa mùa xuân.

sao mai 2026 Doan linh, pham hai anh dung buoc, top 8 chinh thuc lo dien hinh anh 5
Đỗ Hải Đăng thể hiện “Bài ca đất phương Nam”, được NSND Tấn Minh nhận xét mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe.
sao mai 2026 Doan linh, pham hai anh dung buoc, top 8 chinh thuc lo dien hinh anh 6
Phạm Hải Anh trình bày “Ngôi sao cô đơn” trong Liveshow 4 và dừng bước sau đêm thi.

Từ Liveshow 4, cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn Sao Mai 2026 cũng chính thức mở trên VTVgo dành cho top 10 thí sinh. Mỗi tài khoản có thể bình chọn tối đa ba thí sinh. Cổng bình chọn dự kiến đóng ngày 22/11, thời điểm diễn ra đêm Chung kết và Trao giải.

Sau Liveshow 4, 8 thí sinh còn lại tiếp tục bước vào Liveshow 5, phát sóng lúc 21h ngày 1/11 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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