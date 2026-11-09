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Sao Mai 2026: Hoàng Thu Hà vào chung kết dù không được giám khảo Dương Cầm chọn

Thứ Hai, 10:40, 09/11/2026
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VOV.VN - Hoàng Thu Hà giành tấm vé cuối cùng vào chung kết Sao Mai 2026 sau khi nhận được sự đồng ý của 4/5 thành viên Ban Giám khảo. Nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất không lựa chọn nữ thí sinh trong những phút cuối Liveshow 6 tối 8/11.

Liveshow 6 Sao Mai 2026 lên sóng trực tiếp tối 8/11 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, với phần tranh tài của các thí sinh ở dòng nhạc thính phòng và dân gian. Mỗi thí sinh thể hiện một tiết mục đơn ca và một màn song ca cùng nghệ sĩ khách mời.

Đáng chú ý, những phút cuối chương trình, khi 5 thí sinh đã được xướng tên vào chung kết, Hoàng Thu Hà vẫn đứng trên sân khấu chờ quyết định từ Ban Giám khảo.

NSND Tấn Minh, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Đỗ Tố Hoa đều đồng ý trao cơ hội đi tiếp cho Hoàng Thu Hà. Riêng nhạc sĩ Dương Cầm đưa ra lựa chọn khác. Với tỷ lệ 4/5 giám khảo đồng thuận, Hoàng Thu Hà chính thức trở thành gương mặt thứ 6 góp mặt trong đêm chung kết ngày 22/11.

sao mai 2026 hoang thu ha vao chung ket du khong duoc giam khao duong cam chon hinh anh 1
Hoàng Thu Hà tiếp tục thể hiện sở trường dân ca Nghệ Tĩnh trong Liveshow 6 Sao Mai 2026.

Trong đêm thi, Hoàng Thu Hà tiếp tục lựa chọn những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Sau liên khúc “Giận mà thương” ở tuần trước, nữ thí sinh thể hiện “Tình làng quê” của nhạc sĩ An Thuyên, sau đó song ca cùng NSƯT Đăng Thuật trong “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, ca khúc do nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ Đỗ Quý Doãn.

Bên cạnh kết quả của Hoàng Thu Hà, Liveshow 6 còn ghi nhận nhiều tiết mục nhận được đánh giá tích cực từ Ban Giám khảo.

sao mai 2026 hoang thu ha vao chung ket du khong duoc giam khao duong cam chon hinh anh 2
Ban Giám khảo Liveshow 6 Sao Mai 2026 gồm NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Đỗ Hải Đăng gây chú ý khi lựa chọn “Biển và ánh trăng” của nhạc sĩ Dương Cầm để song ca cùng ca sĩ Khánh Linh, sau phần đơn ca “Bóng mây qua thềm” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Dương Cầm thừa nhận cảm thấy ngại ngùng khi nghe thí sinh hát ca khúc của mình ngay trước mặt tác giả, song đánh giá cao chất giọng và khả năng phối hợp cùng ban nhạc của Hải Đăng.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa cũng dành lời khen cho tiết mục này khi Hải Đăng biết tiết chế, nhường không gian cho nghệ sĩ đi trước nhưng vẫn thể hiện được khả năng của bản thân.

Một cuộc hội ngộ khác diễn ra khi nhạc sĩ Dương Cầm gặp lại Nguyễn Đỗ Khánh An, thí sinh từng đồng hành cùng anh tại The Voice Kids. Khánh An thể hiện “Nhớ quê” của nhạc sĩ Minh Vy, phần lời Tứ hoa của Nguyễn Như Khôi, trước khi song ca “Chuồn chuồn ớt” cùng ca sĩ Ngọc Khuê. Dương Cầm đánh giá cao bản lĩnh của Khánh An khi xử lý ca khúc đòi hỏi nhiều trải nghiệm sống.

Ở dòng nhạc dân gian, Mai Thu Hương mang đến “Thành phố miền Quan họ” và song ca “Sóng đàn Hà Nội” cùng ca sĩ Hồng Duyên. NSND Tấn Minh mong nữ thí sinh phát huy chất giọng dân ca vốn có, trong khi NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao cách làm mới âm nhạc dân gian theo hướng đương đại.

sao mai 2026 hoang thu ha vao chung ket du khong duoc giam khao duong cam chon hinh anh 3
Sáu thí sinh giành quyền góp mặt trong đêm chung kết Sao Mai 2026, diễn ra ngày 22/11.

Nguyễn Mộc An được NSƯT Tân Nhàn khen ngợi khi lựa chọn “Hồn sông” và song ca “Em vẫn chờ anh” cùng ca sĩ Lê Anh Dũng. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Dũng gây ấn tượng với “Chào sông Mã anh hùng” và màn song ca “Quê nhà” cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao sự mạnh dạn của Xuân Dũng khi lựa chọn tác phẩm khó, còn Dương Cầm bày tỏ sự yêu thích đối với giọng hát của thí sinh này.

Sau Liveshow 6, cả 6 thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho chặng đua cuối cùng. Trước đêm chung kết, Sao Mai 2026 sẽ tổ chức Gala tại Thanh Hóa vào tối 15/11, quy tụ các nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi qua nhiều mùa.

Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra ngày 22/11, đồng thời cũng là thời điểm kết thúc bình chọn giải Khán giả bình chọn trên VTVgo.

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Sao Mai 2026: Bảo Anh và H'Vi Ktla bị loại, Top 6 lộ diện

VOV.VN - Sau Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”, Sao Mai 2026 xác định 6 thí sinh tiếp tục hành trình gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An. Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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