Sao Mai Hương Ly giành ngôi Thủ khoa Thanh nhạc

Sở hữu chất giọng nữ cao (soprano) đẹp cùng kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, Sao mai Hương Ly đã gây được ấn tượng mạnh với Hội đồng giám khảo và bạn bè, đồng nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp chuyên nghành Thanh nhạc hệ Đại học mới đây và đạt Thủ khoa với điểm 10 tuyệt đối.

Sao Mai Hương Ly sở hữu chất giọng nữ cao (soprano) đẹp cùng kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn.

Trong bài thi tốt nghiệp, Hương Ly thể hiện 08 tác phẩm nổi tiếng và quen thuộc, gồm 3 aria, 2 romance, 2 ca khúc Việt Nam, 1 ca khúc dân ca như: “Ave Marria” (Gulio Caccini); “Siziliana der elena” (G.verdi); “Les files de cadix” (D.Delibes); “La pastorella delle” (G.Rosini); “Queen of the night” (W.Mozart); “Nổi lửa lên em” (Nhạc Huy Du, lời Giang Lam), “Vũ khúc mùa xuân” (nhạc Hoa, lời Việt: An Hiếu).

Đặc biệt, Hương Ly đã gây bất ngờ khi đưa bài hát văn “Cô đôi thượng ngàn” vào phần thi tốt nghiệp. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, là một trong những cái nôi của hát chèo, gia đình cũng có truyền thống hát chèo, hát văn nên Hương Ly đã thấm nhuần những giai điệu ngọt ngào từ khi còn nhỏ. Vốn cũng yêu thích văn hóa nghệ thuật truyền thống nên Hương Ly đã mạnh dạn chọn một bài hát văn để đưa vào bài thi tốt nghiệp đại học. Phần thể hiện này của Hương Ly rất ấn tượng và được Hội đồng Giám khảo đánh giá rất cao.

Phần thể hiện của Hương Ly rất ấn tượng và được Hội đồng Giám khảo đánh giá rất cao.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tiến sĩ Tân Nhàn – Phó Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến từ rất sớm để chăm chút và theo dõi toàn bộ phần thi của cô học trò “cưng”. Không giấu được niềm tự hào, Tân Nhàn chia sẻ: “Hương Ly là một cô học trò ngoan ngoãn, nghị lực và luôn cố gắng vươn lên trong học tập, luôn muốn khẳng định mình, muốn chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật bằng việc tìm tòi và thể hiện những tác phẩm thanh nhạc khó. Mặc dù quãng thời gian học tập 8 năm đầy khó khăn và thử thách nhưng ở cô gái nhỏ bé này có một nghị lực rất lớn. Điều đó đã được minh chứng là một kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp. Điểm 10 rất xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hương Ly. Tân Nhàn rất tự hào về cô học trò nhỏ của mình”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

NSƯT Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, thành viên Hội đồng giám khảo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng đánh giá rất cao về Hương Ly: “Hương Ly là một giọng nữ cao, đẹp, có màu sắc. Các tác phẩm Hương Ly lựa chọn đều khó, đặc biệt là các tác phẩm nước ngoài là các aria nằm trong các vở opera nổi tiếng thế kỷ VIII, IX, XX nhưng Hương Ly đều đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật thanh nhạc. Phần dự thi của Hương Ly rất ấn tượng, có rất nhiều người đến xem và cổ vũ.

Hương Ly đã từng đạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc cao như: Giải Ba "Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2015" dòng Dân gian; Cúp Vàng tại "Festival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương năm 2017" tại Hồng Kông; Giải Ba "Sao Mai toàn quốc năm 2017" dòng thính phòng; Giải Nhất + Huy chương vàng "Tài năng trẻ toàn quốc năm 2017"; Giải Nhì cuộc thi Kyushu music Concuour 2018 tại Nhật Bản. Nếu có điều kiện Hương Ly nên học lên Cao học sẽ còn phát triển hơn nữa, khoa Thanh nhạc và nhà trường rất hoan nghênh điều đó”. Đó cũng chính là mơ ước và dự định của cô ca sĩ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực và tài năng này./.