Sau khi tiết lộ “Miss showbiz gà”, Chi Pu lại mang trăn vào MV mới

Như đã thông báo từ trước, đúng 21h tối 21/12/2017, Chi Pu đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ 4 mang tên “Talk to me” (Có nên dừng lại). Vì là sản phẩm khép lại chuỗi MV trong năm 2017 của Chi Pu, vì thế “Talk to me” được cô cùng ekip bỏ nhiều công sức để chăm chút. “Talk to me” là một sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc đình đám TripleD. MV lấy bối cảnh là rạp xiếc. Câu chuyện xoay quanh mối tình của nữ diễn viên xiếc xinh đẹp. Cô vướng vào lưới tình với một anh chàng điển trai nhưng lại hết mực đào hoa. Sau nhiều lần phát hiện người yêu lăng nhăng với các cô gái khác, ở nữ chính có sự giằng xé giữa tình yêu, sự chiếm hữu, hờn ghen và thậm chí là hành động trả thù chàng trai vì sự phản bội. MV "Talk to me" tiếp tục mang rất nhiều màu sắc trẻ trung và nổi bật. Tuy nhiên, lần này hình ảnh Chi Pu xuất hiện có phần ma mị, trưởng thành và sexy hơn trong những MV trước. Thời trang trong MV “Talk to me” tiếp tục được Chi Pu và stylist Hoàng Ku chăm chút kỹ lưỡng./. 793496b2ea4f71ba6abcf059c1838f96/5a417145/2017_12_22/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/Chi_Pu__TALK_TO_ME_Co_Nen_Dung_Lai__Official_MV_.mp4

Như đã thông báo từ trước, đúng 21h tối 21/12/2017, Chi Pu đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ 4 mang tên “Talk to me” (Có nên dừng lại). Vì là sản phẩm khép lại chuỗi MV trong năm 2017 của Chi Pu, vì thế “Talk to me” được cô cùng ekip bỏ nhiều công sức để chăm chút. “Talk to me” là một sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc đình đám TripleD. MV lấy bối cảnh là rạp xiếc. Câu chuyện xoay quanh mối tình của nữ diễn viên xiếc xinh đẹp. Cô vướng vào lưới tình với một anh chàng điển trai nhưng lại hết mực đào hoa. Sau nhiều lần phát hiện người yêu lăng nhăng với các cô gái khác, ở nữ chính có sự giằng xé giữa tình yêu, sự chiếm hữu, hờn ghen và thậm chí là hành động trả thù chàng trai vì sự phản bội.

MV "Talk to me" tiếp tục mang rất nhiều màu sắc trẻ trung và nổi bật. Tuy nhiên, lần này hình ảnh Chi Pu xuất hiện có phần ma mị, trưởng thành và sexy hơn trong những MV trước. Thời trang trong MV “Talk to me” tiếp tục được Chi Pu và stylist Hoàng Ku chăm chút kỹ lưỡng./.