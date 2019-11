Selena Gomez đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi vươn lên từ vị trí 15 trở thành No.1 Billboard Hot 100 với "Lose You To Love Me". Ca khúc được phát hành vào ngày 23/10 và là đĩa đơn đầu tiên nằm trong album sắp ra mắt công chúng của nữ ca sĩ kể từ album "Revival" (2015).

Selena Gomez lội ngược dòng, dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Trong tuần qua, ca khúc đã mang về 38.8 triệu lượt stream, dẫn đầu BXH hạng mục streaming. Bên cạnh đó, ca khúc cũng tiêu thụ được 39 nghìn bản điện tử, giữ vị trí dẫn đầu BXH hạng mục digital sales.



Bên cạnh đó, ở hạng mục radio, "Lose You To Love Me" dù không giữ được vị trí cao nhưng con số 41 cũng khá đáng chú ý đến. Gần 11 năm kể từ khi debut là quãng thời gian mà Selena đã chờ đợi để có được ca khúc đầu tiên giành vị trí số 1 Billboard Hot 100, một trong những quãng thời gian chờ đợi lâu nhất lịch sử BXH đối với một nghệ sĩ nữ.

Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng bởi đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Selena Gomez sau khoảng thời gian "ở ẩn" điều trị tâm lý và phục hồi sức khoẻ.



Ca khúc “Lose You to Love Me” chính là lời tâm sự của Selena Gomez về một năm khó khăn vừa qua, và cũng là những lời tâm huyết cô dành cho người yêu cũ - Justin Bieber.

Ngôi sao 27 tuổi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, cô đã ổn, sống tốt và hoàn toàn bước ra khỏi mối tình nhiều nước mắt, thoát khỏi giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời./.