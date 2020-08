Selena Gomez xác nhận kết hợp với BlackPink trong đĩa đơn mới

Sau bao đồn đoán về gương mặt sẽ xuất hiện trong đĩa đơn mới của 4 cô gái BlackPink, công ty chủ quản YG Entertainment đã chính thức xác nhận đó là Selena Gomez.

Trên trang Instagram cá nhân, chính nữ ca sĩ "Good for you" Selena Gomez cũng đã xác nhận thông tin trên.

Black Pink và Selena Gomez.

Selena Gomez cho biết: "Rất vui mừng được thông báo rằng BlackPink và tôi sẽ cùng ra mắt bài hát mới vào ngày 28/8".

Đây sẽ là đĩa đơn tiếp theo sau "How you like that", mở đường cho album phòng thu đầu tay của BlackPink, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/10. Hiện tại, YG Enteratainment chưa tiết lộ tên bài hát mới cũng như không có dự định ra mắt MV và quảng bá trên sóng truyền hình.

Tuy vậy, sự kết hợp của Selena Gomez với BlackPink khiến không chỉ người hâm mộ mà cả khán giả cũng rất háo hức mong chờ cho một "siêu phẩm".

Hình ảnh "nhá hàng" cho đĩa đơn mới.

Trước Selena Gomez, BlackPink từng hợp tác với Dua Lipa (Kiss And Make Up) và Lady Gaga (Sour Candy) và nhận được phản hồi tích cực của khán giả Hàn Quốc và quốc tế./.