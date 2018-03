Sing my song: Phát sốt vì “em trai bão” Đinh Tuấn Anh

Tập 4 Sing my song - Bài hát hay nhất đã lên sóng truyền hình tối 25/3 với những tiết mục đặc sắc đến từ các thí sinh tài năng. Các HLV đã có những màn "tranh giành" thí sinh và hoàn thiện đội hình của mình kết thúc vòng thi Ghi âm vô cùng ấn tượng và sẵn sàng cho vòng Trại sáng tác.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong đêm thi là Đinh Tuấn Anh, 23 tuổi, con trai của nhạc sĩ Đinh Quang Tuấn. Anh thể hiện ca khúc mang tên "Bão" nói về đau khổ, mất mát con người phải gánh chịu từ cơn bão.

Đinh Tuấn Anh

Tuấn Anh chia sẻ: "Ý tưởng nảy ra trong 1 dịp rất tình cờ, khi tôi cùng với em gái đang ăn uống và trò chuyện, lúc đó em gái có nói với tôi về cơn bão Damrey đã đi qua tỉnh Khánh Hòa qua một clip và sau đó tôi có lên mạng tìm hiểu thêm về cơn bão này, thì thấy nó thật khủng khiếp và với rất nhiều cảm xúc tôi đã viết nên bài hát". Từ giai điệu mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa khiến người nghe không khỏi thổn thức và chinh phục được 4 HLV gạt cần.

HLV Lê Minh Sơn phải thốt lên rằng: "Đây chính là cơn bão mang tên Đinh Tuấn Anh" tại Sing My Song. HLV Đức Trí cho rằng đây là một tiết mục tuyệt vời. Giáng Son chia sẻ, Tuấn Anh đã quyến rũ cô từ đầu cho đến cuối tiết mục. Hồ Hoài Anh cho rằng Tuấn Anh đã có tư duy âm nhạc rất tốt và đây là một ca khúc truyền cảm hứng. Tuấn Anh cũng là thí sinh cuối cùng hoàn thiện đội hình của HLV Hồ Hoài Anh.

Mở màn đêm thi là Trần Khánh Ly hiện đang là giáo viên dạy piano tại Hà Nội, nữ thí sinh cũng chính là tác giả của ca khúc "Hồi ức ngày hôm qua" của Hoàng Yến Chibi. Cô mang đến ca khúc "Hoa và nắng", mượn hình ảnh của thiên nhiên để nói về một câu chuyện tình tan vỡ của mình sau 5 năm yêu nhau.

Trần Khánh Ly

Chất nhạc du dương, nên thơ khiến người nghe cảm nhận được sự gần gũi và ngay những câu đầu tiên và HLV Lê Minh Sơn đã thốt lên "hay quá". Đặc biệt, giọng hát trong veo, nhẹ nhàng đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn, Đức Trí, Giáng Son.

HLV Hồ Hoài Anh cảm ơn Khánh Ly vì một bài hát rất bay bổng tạo cảm giác nhẹ nhàng cho người nghe. HLV Đức Trí khen ngợi bài hát có giai điệu rất đẹp và đồng cảm với Khánh Ly. HLV Lê Minh Sơn nghĩ rằng đây là Trần Khánh Ly không thể làm "Giáng Son phẩy" được hãy về cùng đội với anh. Kết quả, Khánh Ly lựa chọn về đội của HLV Lê Minh Sơn.

Shin Hồng Vịnh thành viên nhóm nhạc S-Girls và cũng người chấp bút cho hit "Xin đừng lặng im" của Soobin Hoàng Sơn. Tham gia chương trình, cô mang đến ca khúc "Bạn đến từ đâu" kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và Nam bộ. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn cuốn hút của Shin Hồng Vịnh đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh và Lê Minh Sơn.

Shin Hồng Vịnh

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Bây giờ các nữ nghệ sĩ biết sáng tác, hát và diễn được rất ít, nên anh dành sự ủng hộ này cho em". HLV Lê Minh Sơn cảm nhận được tinh thần rất trẻ, Hồng Vịnh đã bộc lộ khả năng về âm nhạc và là người rất có tâm hồn.

Trước thí sinh tiềm năng, Hồ Hoài Anh còn đưa ra lời khuyên: "Em đừng đa năng quá, và anh không thích em bánh bèo, em ngầu một xíu sẽ phù hợp hơn". Kết quả, nữ nhạc sĩ tạo hit cho Soobin Hoàng Sơn quyết định về đội HLV Hồ Hoài Anh.

Sự xuất hiện của nhóm Oplus đã khiến sân khấu "bùng nổ" với ca khúc do thành viên Nguyễn Đức Tùng sáng tác mang tên "Một người tha thiết quay về". Anh cũng chính là tác giả của "Xa em" và "Giã từ trong cơn mưa" hai hit lớn của Noo Phước Thịnh.

Oplus

Oplus đã mang đến một không gian âm nhạc da diết qua câu chuyện tình yêu tan vỡ, người níu kéo, người thì lại muốn ra đi. Phần trình diễn này đã chinh phục HLV Đức Trí, Giáng Son và Hồ Hoài Anh. HLV Giang Son không giấu được sự phấn khích của mình khi vừa thưởng thức vừa "nhún nhảy" trên ghế nóng.

HLV Giáng Son liền thốt lên "trời ơi những chàng trai quen thuộc", cô rất ấn tượng với Nguyễn Đức Tùng vì khả năng sáng tác và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, một ca khúc rất hiện đại và văn minh. HLV Lê Minh Sơn khen ngợi Oplus hát rất hay và nhảy rất hấp dẫn. Kết quả, nhóm nhạc Oplus đã quyết định về đội của HLV Giáng Son và là thành viên cuối cùng hoàn thiện đội hình của HLV Giáng Son.

"Sing my song" chào đón sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy. Gắn liền với những bản tình ca sâu lắng, nhưng Hoàng Duy lại thể hiện một ca khúc mang tên "Con tha thứ cho mẹ" nói về những "thiên thần" kém may mắn khi không được sinh ra đời, nhưng lại không oán trách và luôn cầu mong cho người mẹ quên buồn đâu và luôn bình an. Ca khúc mang thông điệp ý nghĩa và giai điệu sâu lắng đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn và Đức Trí.

Phạm Hoàng Duy

HLV Lê Minh Sơn chia sẻ Phạm Hoàng Duy là một người rất tinh tế khi mang một ca khúc không dành cho các ca sĩ anh đã từng viết để đi thi nếu không sẽ không dành được gạt cần của anh. HLV Đức Trí cho rằng Phạm Hoàng Duy đã có một cái duyên rất hay để viết nên được đề tài này. Kết quả, Hoàng Duy về đội của HLV Lê Minh Sơn.

Triết Phạm tác giả hit "Lạc nhau có phải muôn đời" của Erik thể hiện ca khúc "Thương em là điều không thể ngờ", một bản ballad nhẹ nhàng cùng những giai điệu rất riêng đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe. Ca khúc đã hoàn toàn chinh phục người nghe và HLV Đức Trí đã gạt cần giành suất cuối cùng cho Triết Phạm.

Triết Phạm

Tiếp nối đêm thi làvới ca khúc "Thèm yêu". Ngay những câu hát trầm ấm đầu tiên và những giai điệu ma mị, HLV Lê Minh Sơn phải thốt lên "giống Tùng Dương thế". Phong cách trình diễn chuyên nghiệp và một bài hát độc lạ nhưng mang chủ đề gần gũi đã khiến HLV Đức Trí và Lê Minh Sơn gạt cần.

Nguyễn Thành Đạt

HLV Lê Minh Sơn đã hết xuất nhưng vẫn gạt cần vào hứng chia sẻ: "Tôi tôn trọng bài hát này, bóng dáng của Tùng Dương thuở 21, tôi không thể kiềm lòng được và tôi Lê Minh Sơn nghiêng mình trước bài hát của em". HLV Đức Trí bày tỏ tôi cảm nhận được nỗi "thèm có bạn" của Lê Minh Sơn, và rất hạnh phúc khi có một thí sinh thú vị trong team.

Tập 5 Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 1/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.