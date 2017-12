Soobin, Noo Phước Thịnh sẽ biểu diễn cùng nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7

Chiều 27/12, GOT7 bất ngờ gửi lời chào tới khán giả Việt Nam thông qua một phát sóng trên ứng dụng truyền hình trực tiếp: “Xin chào các bạn Việt Nam, chúng mình là GOT7. Bây giờ các bạn có khoẻ không? Chúng mình rất mong có thể sớm gặp lại các bạn”.

Nhóm nhạc GOT7

Theo đó, các thành viên chính thức xác nhận sẽ tham gia bữa tiệc âm nhạc tại Việt Nam. Thành viên Mark, Youngjae và Bambam hồ hởi chia sẻ: “V Live year end party là một sự kiện lớn nhất ở Việt Nam dịp cuối năm, được tham gia, chúng mình cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Các bạn cũng vậy phải không?”.

Mới đây, GOT7 mới trở lại làng nhạc Kpop với album "7 For 7" với ca khúc chủ đề “You are” được chính JB sáng tác và 6 bài hát khác. Dự kiến, nhóm sẽ biểu diễn ca khúc nằm trong album này tại sân khấu V Live Year End Party 2017.

Bên cạnh nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc cũng phải kể đến những ngôi sao của Việt Nam như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Thanh Duy, Chi Pu, Gil Lê, Erik, Min, Monstar, Lime, Uni5 và Han Sara, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ không khí âm nhạc tại nhà hát Hòa Bình vào 19h ngày 19/1.

Soobin Hoàng Sơn

Đặc biệt, sự kiện âm nhạc lớn nhất năm còn vinh danh và trao giải V Live Award cho các nghệ sĩ góp phần cho sự phát triển của V Live với rất nhiều hạng mục giải thưởng./.

Các giải thưởng và đề cử:

1. Best Interactive Star: Erik, Monstar, LipB, The Air

2. Best Female Artist: Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Hari Won, Bảo Anh

3. Best Male Artist: Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Issac, Soo Bin Hoàng Sơn

4. Best Celebrity Host: Ngô Kiến Huy, Kelvin Khánh, Khởi My, Gil Lê

5. Best Rising Star: Đức Phúc, Lime, Uni5, Han Sara

6. Best V Show: Gặp là chiến, Show boss your love, Oh My Sign, 80FM

7. Best Best Creator: MisThy, Như Hexi, Pew Pew, Woosi

