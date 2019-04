Thần tượng Bolero: Giang Hồng Ngọc tiếc nuối "trai đẹp" về đội Tố My

Thần tượng Bolero 2019 lên sóng truyền hình tối 18/4, tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Để lại ấn tượng nhất trong đêm thi là nam thí sinh Nguyễn Trọng Hải với màn thể hiện ca khúc "Chiều xuân xa nhà". Giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của Trọng Hải đã chinh phục được HLV Đình Văn - Giao Linh và Quang Lê - Tố My. Đặc biệt, Quang Lê cũng lên sân khấu và song ca cùng nam thí sinh khiến khán giả vô cùng thích thú. Sau đó Ngọc Sơn cũng bấm chọn để bước vào cuộc chiến tranh giành.

Nguyễn Trọng Hải

HLV Đình Văn chia sẻ nếu Quang Lê hát "Chiều xuân xa nhà" được 10 điểm thì Trọng Hải hát được 8.5 điểm vì đây là ca khúc có chất liệu về quê hương nên nam thí sinh cần tập nhiều hơn. Mặc dù bấm trễ nhất nhưng HLV Giang Hồng Ngọc vẫn ao ước có chàng trai này và sẽ trở thành điểm sáng khi được HLV Ngọc Sơn hướng dẫn và cô sẽ đem những cái mới của người trẻ hát bolero để truyền đạt cho nam thí sinh.

Tố My liền cho rằng đội cô cũng thiếu màu sắc này và mong chàng trai hãy về đội của mình. Giang Hồng Ngọc liền nhắn nhủ Tố My rằng: "Không, đội em có nam rồi, đội My nhiều nam lắm". Đây cũng là lần đầu tiên cả hai cô gái xinh đẹp "tranh giành ra mặt" với nhau vì trai đẹp. Kết quả, Trọng Hải đã hát ca khúc "Vàng cây lá bay" và quyết định về đội Quang Lê - Tố My khiến Giang Hồng Ngọc "khóc ròng" trên ghế nóng.

Mở màn đêm thi là phần trình diễn của thí sinh Lê Văn Tiến với ca khúc "Cánh buồm chuyển bến", nhạc phẩm mang đậm nỗi buồn được truyền tải qua giọng hát ấm đầy chất tự sự của Văn Tiến. Đặc biệt, ca khúc này còn được thêm một câu thơ do Văn Tiến sáng tác đã chinh phục được người nghe và cặp đôi Quang Lê - Tố My đã bấm nút chọn.

Lê Văn Tiến

HLV Quang Lê rất thích thú với khả năng sáng tác của Văn Tiến và yêu cầu chàng trai thể hiện một ca khúc do mình sáng tác và nam thí sinh đã khiến mọi người bất ngờ khi thể hiện một ca khúc mới. HLV Ngọc Sơn cảm thấy giọng hát của Văn Tiến có nét giống quán quân Duy Cường. HLV Đình Văn, Giao Linh yêu cầu chàng trai hát nên mềm hơn nhưng bớt điệu lại. Và kết quả, Quang Lê - Tố My đã có thêm một "chiến binh" tài năng.

Thí sinh Ngô Thoại Nhân thể hiện ca khúc "Chuyến đò không em", ngay từ khi cất tiếng hát đầu tiên đã chinh phục được Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc, Quang Lê - Tố My. Sau đó, Quang Lê còn lên sân khấu song ca cùng nam thí sinh tài năng và trước một giọng hát quá hay, HLV Đình Văn - Giao Linh đã bấm chọn để bước vào cuộc chiến tranh giành. Đặc biệt, hết Tố My đến Quang Lê đều tranh nhau để song ca cùng chàng trai.

Ngô Thoại Nhân

HLV Quang Lê chia sẻ, đội anh chưa có thí sinh nào có thể đi xa được và Thoại Nhân là thí sinh sẽ cùng anh đi sâu nhất. Giang Hồng Ngọc hứa hẹn sẽ mời Thoại Nhân vào show của mình tại Đà Lạt. HLV Giao Linh sẽ cùng Đình Văn giúp Thoại Nhân sẽ hoàn thiện giọng hát tốt hơn nữa, một chàng trai có giọng hát rất tự nhiên và hát từ trái tim. Quang Lê còn hứa hẹn sẽ truyền hết kinh nghiệm của người thầy Chung Tử Lưu đã dạy cho Thoại Nhân. Kết quả, chàng trai đã về đội Quang Lê - Tố My.

Ánh Duyên thể hiện ca khúc "Chuyện tình không dĩ vãng", giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô khiến các HLV thích thú gật gù trên "ghế nóng". Đặc biệt, người đệm guitar cũng chính là chồng của Ánh Duyên, đây là mong ước của cô khi được cùng chồng đứng trên sân khấu để hát.

Ánh Duyên

Kết thúc phần trình diễn Ánh Duyên không giấu được xúc động và chia sẻ hôm nay cột hơi không được tốt và xin phép hát một đoạn ca khúc "Áo mới Cà mau" và đã chinh phục được HLV Đình Văn - Giao Linh và Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc. Kết quả, cô gái đã về đội Đình Văn - Giao Linh.

Thí sinh Uyển Thanh thể hiện ca khúc "Tạ ơn mẹ", đặc biệt, cô là thí sinh khiếm thị nhưng lại sở hữu giọng hát ngọt ngào, từng câu hát như hát bằng trái tim của mình. Các HLV đã chìm đắm vào một không gian ngập tràn cảm xúc và ai cũng "lắng đọng" trước giọng hát của Uyển Thanh. Các HLV - đội trưởng đều bấm nút chọn. Với Uyển Thanh, cô tâm nguyện chỉ được đứng trên sân khấu hát cho các HLV nghe cũng chính là ước mơ của cuộc đời.

Uyển Thanh

Kết thúc phần trình diễn tất cả mọi người đều rưng rưng nước mắt, MC Quỳnh Chi đã ra sân khấu để ôm Uyển Thanh vì không giữ được cảm xúc của mình. Giang Hồng Ngọc cũng lên sân khấu và cám ơn Uyển Thanh đã mang đến cảm xúc rất thật. HVL Giao Linh còn chia sẻ khi nghe Uyển Thanh cất giọng, cô đã rất xúc động và hy vọng với sự giúp sức của Đình Văn sẽ giúp cho Uyển Thanh tốt hơn nữa. Đặc biệt, thí sinh khiếm thị còn hát một đoạn trong ca khúc "mừng tuổi mẹ" để tặng hai đội HLV còn lại để về với Đình Văn - Giao Linh.

Chàng trai Nguyễn Mậu Thắng thể hiện ca khúc "Tình đẹp như mơ", xuất hiện trên sân khấu anh cho khán giả thấy được sự tự tin và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Giọng hát mạnh và khỏe đã giúp anh chinh phục được HLV Quang Lê - Tố My. HLV Quang Lê cho biết, dòng nhạc Bolero đôi khi mình phá cách nhưng phải giữ được cái hồn trong bài hát.

Nguyễn Mậu Thắng

Nguyễn Hoàng Phúc thể hiện ca khúc "Hai mái nhà tranh", phần trình diễn vẫn chưa đủ sức để các HLV bấm nút chọn, tuy nhiên HLV Ngọc Sơn đã cho anh thêm một cơ hội thể hiện một ca khúc khác và may mắn anh đã bấm nút chọn cho Hoàng Phúc thêm một cơ hội.

Nguyễn Hoàng Phúc

Tập 4 Thần tượng bolero 2019 sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 25/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.