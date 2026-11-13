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Thanh Lam, Mỹ Linh cùng các NSND gạo cội chuẩn bị cho cuộc hội ngộ đặc biệt

Thứ Sáu, 10:37, 13/11/2026
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VOV.VN - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Quang Thọ, NSND Ngọc Khang, NSND Dương Minh Đức cùng Thanh Lam, Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn và nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ đang tích cực tập luyện cho đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi", kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Những ngày qua, Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội) trở thành nơi hội ngộ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Dù thuộc các thế hệ khác nhau, tất cả đều dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi", diễn ra tối 14/11.

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NSND Quang Thọ, NSND Ngọc Khang miệt mài tập luyện cho đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi".

Đáng chú ý, các NSND Quang Thọ, Ngọc Khang và Dương Minh Đức dù đã ở tuổi cao vẫn miệt mài tập luyện, chăm chút từng chi tiết cho phần trình diễn. Ba nghệ sĩ sẽ cùng xuất hiện trong một tiết mục đặc biệt, đánh dấu cuộc hội ngộ của những giọng ca gạo cội trên sân khấu Học viện.

Không khí tập luyện cũng trở nên sôi nổi với sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Đăng Dương - Trọng Tấn - Lê Anh Dũng, Việt Hoàn - Anh Thơ và Thanh Lam - Mỹ Linh. Những màn kết hợp này được kỳ vọng mang đến màu sắc đa dạng cho chương trình, trải dài từ âm nhạc thính phòng, dân gian đến nhạc nhẹ.

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NSND Thanh Lam.
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Ca sĩ Trọng Tấn.

Trong khi đó, NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh dành nhiều thời gian tập luyện cùng dàn nhạc, phối hợp từng động tác và cách di chuyển trên sân khấu. NSƯT Diệu Linh cho biết đã lâu chị và các đồng nghiệp chưa cùng nhau biểu diễn nên lần hội ngộ này mang đến cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

Trở lại sân khấu nơi từng gắn bó nhiều năm, NSND Hà Thủy không giấu được xúc động. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Có thể bây giờ, tuổi tác đã cao, giọng hát không còn căng tràn sức trẻ, nhưng khi được đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy tâm hồn và cảm xúc của người nghệ sĩ vẫn luôn tràn đầy".

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NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng cùng tập luyện cho tiết mục chung.
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Nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hội ngộ trước đêm diễn đặc biệt.

Theo NSND Hà Thủy, được cùng các đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò tham gia chương trình là dịp để chị nhìn lại hành trình nghệ thuật cũng như những kỷ niệm thời tuổi trẻ.

Chung cảm xúc, NSƯT Kim Phúc cho biết việc trở về mái trường từng theo học, sau đó tiếp tục gắn bó trong vai trò giảng viên, khiến chị đặc biệt xúc động. Những ngày này, chị và các đồng nghiệp đang tích cực tập luyện để có được phần trình diễn ăn ý nhất.

Chương trình do PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn; nhạc sĩ Lưu Hà An làm Giám đốc âm nhạc. Các nghệ sĩ và ê-kíp đang hoàn thiện từng tiết mục, từ phần hát đến sự phối hợp với dàn nhạc và cách tổ chức trình diễn.

NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo sản xuất chương trình, cho biết điều khiến chị ấn tượng trong quá trình chuẩn bị là tình cảm của các thế hệ thầy trò dành cho mái trường.

"Tôi cảm nhận rõ các thầy cô cũng như những thế hệ học trò kế cận đều có chung một tinh thần phấn khởi, tràn đầy năng lượng, dành nhiều tâm huyết cho từng buổi tập luyện", chị chia sẻ.

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Diva Mỹ Linh.
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NSƯT Tân Nhàn, Tổng đạo diễn chương trình, cùng ê-kíp theo sát quá trình tập luyện của các nghệ sĩ.

Theo Ban tổ chức, đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" được xây dựng như hành trình nhìn lại 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc và thế hệ, trong đó còn có NSND Quốc Hưng, NSƯT Phương Nga, Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly và Thăng Long.

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Dàn nghệ sĩ gạo cội chăm chút từng tiết mục trong buổi tập trước đêm diễn ngày 14/11.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm cho biết ê-kíp hướng đến một không gian biểu diễn trang trọng nhưng gần gũi, thể hiện sự đa dạng về phong cách âm nhạc và sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện.

Đêm nhạc diễn ra tối 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây không chỉ là dịp biểu diễn mà còn là cuộc hội ngộ của những người thầy, người trò từng gắn bó với mái trường, cùng nhìn lại hành trình âm nhạc qua nhiều thế hệ.

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Phúc Tiệp kể tình thầy trò đặc biệt với NSND Quang Thọ

VOV.VN - Trong hành trình 25 năm ca hát, Phúc Tiệp dành nhiều tình cảm khi nhắc đến NSND Quang Thọ - người thầy đã dìu dắt anh từ những năm học thanh nhạc, đồng thời cũng là “thần tượng” mà nam ca sĩ ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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