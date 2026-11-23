Hai đêm nhạc “Ký ức Hà Nội” diễn ra tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) quy tụ bốn giọng ca nữ nổi bật của nhạc Việt: NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh (3A). Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, cùng đưa khán giả trở lại với những giai điệu gắn bó cùng Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Ca sĩ Mỹ Linh xuất hiện với phong thái tự tin, cuốn hút trong đêm nhạc.

Không chọn cách trình diễn những ca khúc về Hà Nội theo một danh sách đơn thuần, chương trình được xây dựng thành hai mạch cảm xúc mang tên “Hà Nội xanh” và “Hà Nội hồng”. Dưới định hướng âm nhạc của Vũ Huyền Trung, một Hà Nội hào hùng trong lịch sử được đặt cạnh thành phố của những mối tình, cuộc chia xa và ký ức riêng tư.

Từ “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao đến “Hà Nội mùa thu” của Vũ Thanh, phần mở đầu đưa người nghe trở về với những năm tháng lịch sử của Thủ đô. Tiếng hát Mỹ Linh góp phần tạo nên không khí trang trọng nhưng không thiếu sự gần gũi.

Hà Trần thể hiện phong cách biểu diễn đặc trưng trong chương trình.

Diva Thanh Lam mang đến những cảm xúc riêng trên sân khấu “Ký ức Hà Nội”.

Khi chương trình chuyển sang những bản tình ca, Hà Nội lại hiện lên qua “Gửi người em gái”, “Hướng về Hà Nội”, “Nỗi lòng người đi”, “Hoa sữa”, “Hà Nội đêm trở gió” hay “Hương ngọc lan”. Những ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả được làm mới bằng cách hòa âm, phối khí và sự thể hiện của từng nghệ sĩ.

Một trong những điểm nhấn của hai đêm diễn là màn kết hợp giữa Thanh Lam và Ngọc Anh trong liên khúc “Một thoáng Tây Hồ – Chiều phủ Tây Hồ”.

Nếu Thanh Lam mang đến năng lượng mạnh mẽ, quyết liệt và đầy nội lực, Ngọc Anh lại thể hiện sự nồng nàn, sâu lắng. Hai cá tính âm nhạc khác biệt cùng xuất hiện trong một tiết mục, tạo nên những màn tương tác đáng chú ý. Phần trình diễn nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Trước đó, Thanh Lam thể hiện loạt ca khúc “Hoa sữa”, “Tình yêu Hà Nội”, “Đêm hồ Gươm”. Giọng hát giàu nội lực của nữ nghệ sĩ mang đến những sắc thái vừa mãnh liệt, vừa da diết cho các tác phẩm về Thủ đô.

Ngọc Anh góp phần tạo nên những sắc màu âm nhạc tại “Ký ức Hà Nội”.

Trong khi đó, Ngọc Anh đưa khán giả đến với những miền ký ức qua “Kỷ niệm của tôi”, “Tôi muốn mang hồ Gươm đi”, “Em nghĩ gì khi mùa xuân đến”, “Hà Nội và tôi” và “Khúc mùa thu”.

Đặc biệt, “Khúc mùa thu” của Phú Quang trở thành một khoảng lặng trong chương trình. Không cần nhiều hiệu ứng sân khấu, tiết mục tập trung vào giọng hát và những cảm xúc được truyền tải qua ca từ. Những khoảnh khắc khán giả lặng đi, xúc động khi nghe các bản tình ca về Hà Nội cũng là dấu ấn đáng nhớ của hai đêm diễn.

Bên cạnh Thanh Lam và Ngọc Anh, hai diva Mỹ Linh và Hà Trần cũng có những phần trình diễn mang đậm cá tính.

Mỹ Linh lựa chọn “Hà Nội đêm trở gió”, “Hương ngọc lan”, đưa người nghe trở về với một Hà Nội nhẹ nhàng, lãng mạn. Qua tiếng hát của chị, ký ức về thành phố được gợi lên từ những hình ảnh giản dị như hương hoa, cơn gió hay một buổi tối chuyển mùa.

Khoảnh khắc hai nghệ sĩ cùng thăng hoa trên sân khấu.

Hà Trần lại mang đến màu sắc riêng với “Hướng về Hà Nội”, “Nỗi lòng người đi”, “Phố nghèo”, “Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội”. Cách thể hiện giàu chất tự sự của nữ ca sĩ tạo nên những khoảng lắng, gợi nhớ về một Hà Nội của tuổi thơ, những cuộc chia xa và nỗi nhớ.

Đáng chú ý, Mỹ Linh và Hà Trần cùng hòa giọng trong “Ngẫu hứng sông Hồng” của nhạc sĩ Trần Tiến. Hai nghệ sĩ không cố làm nhòa đi cá tính riêng mà tạo nên sự đối thoại bằng âm nhạc, mang đến một cách thể hiện khác cho ca khúc quen thuộc.

Ngoài bốn giọng hát nữ, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền góp thêm màu sắc cho đêm nhạc với “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn. Tiếng đàn violin mang đến một khoảng không gian khác, khi câu chuyện về thành phố được kể bằng nhạc cụ thay vì lời hát.

Bốn nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn ấn tượng trong chương trình “Ký ức Hà Nội”.

Khép lại chương trình, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh cùng xuất hiện trong liên khúc “Trăng chiều – Nhớ về Hà Nội”. Sau những phần trình diễn riêng và các màn song ca, bốn nghệ sĩ hội tụ trên sân khấu, đưa khán giả trở lại với chủ đề xuyên suốt của đêm nhạc.

Qua hai đêm “Ký ức Hà Nội”, những ca khúc đã đi cùng năm tháng tiếp tục được thể hiện bằng cách tiếp cận mới. Dù mỗi nghệ sĩ có phong cách và cá tính khác nhau, họ cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Hà Nội, nơi những giai điệu có thể đánh thức ký ức của từng người nghe.