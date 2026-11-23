Tối 22/11, đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam, với màn tranh tài của 6 giọng ca xuất sắc nhất mùa giải. Sau hành trình kéo dài qua 6 liveshow, Nguyễn Đỗ Khánh An được xướng tên ở giải thưởng cao nhất, trở thành gương mặt nổi bật của Sao Mai năm nay.

Đáng chú ý, Khánh An cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong vòng chung kết. Ở đêm thi quyết định, cô lựa chọn “Đá trông chồng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết hòn đá vọng phu.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, trao giải Nhất Sao Mai 2026 cho Nguyễn Đỗ Khánh An.

Trước khi bước vào đêm chung kết, Khánh An đã cho thấy sự đa dạng trong cách lựa chọn tác phẩm, từ “Phật quang phổ chiếu”, “Đêm ả đào”, “Cõng mẹ về trời” đến liên khúc “Hồng hồng tuyết tuyết – Chiều Phủ Tây Hồ”, “Phong nữ” kết hợp làn Chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”. Ở liveshow thứ sáu, cô thể hiện “Nhớ quê” với lời Tứ hoa.

Việc liên tục lựa chọn những tác phẩm mang màu sắc dân gian, truyền thống và có yêu cầu khác nhau về kỹ thuật thanh nhạc tạo nên dấu ấn riêng của Khánh An trong suốt cuộc thi. Giải Nhất Sao Mai 2026 được trao cho nữ thí sinh bởi ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh chiến thắng của Khánh An, hai giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Trong đêm chung kết, Hải Đăng trình diễn “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An, còn Thu Hà lựa chọn “Chờ chàng” của nhạc sĩ Trần Khánh Ly.

Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà cùng giành giải Nhì Sao Mai 2026.

Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An nhận giải Ba Sao Mai 2026.

Đỗ Hải Đăng cũng là một trong những thí sinh có thành tích đáng chú ý khi giành thêm giải Sol Vàng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trong suốt mùa giải, nam thí sinh thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, từ “Xin đừng lặng im”, “Mặt trời của em” đến “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Bài ca đất phương Nam” và “Bóng mây qua thềm”.

Trong khi đó, Hoàng Thu Hà ghi dấu với những ca khúc mang âm hưởng dân gian, đặc biệt là chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh qua “Buông áo em ra” và liên khúc “Giận mà thương”.

Ba giải Ba lần lượt được trao cho Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An. Ở đêm thi cuối, Mai Thu Hương thể hiện “Hồ thiêng”, Xuân Dũng trình bày “Người Hà Nội”, còn Mộc An lựa chọn “Hà Tĩnh mình thương”.

Ngoài các giải thưởng chính, Sao Mai 2026 còn vinh danh những thí sinh để lại dấu ấn riêng trong hành trình tranh tài. Đoàn Linh giành giải Khán giả bình chọn và một giải Phong cách. Giải Phong cách còn lại thuộc về Phạm Hải Anh.

Top 16 Sao Mai 2026.

Hai giải Triển vọng được trao cho Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin. Trong khi đó, H'Vi Ktla nhận giải Ấn tượng cùng một giải tặng thưởng, trở thành một trong ba thí sinh nhận hai giải thưởng của mùa giải năm nay.

Trước lễ trao giải, 10 thí sinh đã dừng bước ở các vòng trước trở lại sân khấu, cùng thể hiện ca khúc “Khát khao âm nhạc” của nhạc sĩ Nguyễn Linh. Cả 16 thí sinh vòng chung kết toàn quốc đều được trao chứng nhận tham dự Sao Mai 2026.

Đêm chung kết có sự tham gia của hai giám khảo khách mời là Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh và Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, cùng NSƯT Phạm Thế Vĩ và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Sáu thí sinh trình diễn trực tiếp với ban nhạc MUCA dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Sao Mai 2026 lên sóng từ ngày 4/10, trải qua 6 liveshow và một đêm gala tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 15/11. Mùa giải khép lại với chiến thắng của Nguyễn Đỗ Khánh An, đồng thời ghi nhận nhiều giọng ca trẻ theo đuổi những hướng đi khác nhau, từ âm nhạc truyền thống, dân gian đến nhạc nhẹ đương đại.