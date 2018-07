Thí sinh thừa nhận đạo nhạc vì ‘muốn thử cảm giác như Sơn Tùng M-TP’

Trong tập 6 của The Debut, thí sinh Trần Văn An gây chú ý khi thể hiện ca khúc tự sáng tác Think of me và bị Oraz (giám khảo) Hoàng Thùy Linh nhận xét có sự tương đồng với Instagram của ca sĩ Hàn Quốc DEAN. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn nhận ra ca khúc này của Văn An còn giống That XX của G-Dragon và Lalala của Soobin Hoàng Sơn.

Trước những ồn ào này, ê kíp cuộc thi vừa có câu trả lời chính thức đến khán giả. Theo chia sẻ của đại diện nhà sản xuất, Trần Văn An xác nhận có đạo nhạc.

Không chỉ vậy, thí sinh này còn đưa ra lý do khiến khán giả bức xúc. Cái tên Trần Văn An lại tiếp tục được đưa ra bàn tán, chỉ trích trên mạng xã hội vì khẳng định không muốn chiêu trò nhưng lại nhắc tên của Sơn Tùng M-TP.

Thí sinh Trần Văn An.

“Em không có ý định chiêu trò hay tạo scandal gì cả. Nhưng không hiểu sao trong đầu em lại nổi lên ý định muốn thử cảm giác đó. Em nhìn những tấm gương như Sơn Tùng chẳng hạn, xem thử bị người ta nói như thế sẽ ra sao.

Em nghĩ là em hiểu sai về chuyện của Sơn Tùng. Sơn Tùng là người truyền cảm hứng, ý em không phải chuyện xấu kia, nhưng e là nhiều người hiểu sai cách thức, hiểu đó là phương pháp, hay nói thẳng ra là chiêu trò hay gì đó. Nếu hôm nay em không nói rõ, về nhà em sẽ không được thoải mái. Em chỉ muốn nói là em thật sự cố tình làm sai ở vòng thi vừa rồi” – nam thí sinh cho biết.

Với hành động của mình, Trần Văn An buộc phải dừng cuộc chơi dù trước đó, anh có kết quả thi rất tốt và nhiều khả năng sẽ được lọt top 12.

Video: Ca khúc đạo nhạc khiến Trần Văn An bị chỉ trích

Trong khi đó, nhà sản xuất Quang Huy chia sẻ: “Ở sân chơi này, luật chơi là luật chơi, đạo nhạc là đạo nhạc, không đạo nhạc là không đạo nhạc, không thể lẫn lộn. An thừa nhận mình đạo nhạc, chúng tôi đánh giá cao thái độ của cậu ấy vì đây là một quyết định trung thực hiếm hoi.

Tuy vậy, An buộc phải dừng chân tại sân chơi này để đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh còn lại. Bạn ấy sẽ lại chinh phục ước mơ của mình ở một thời điểm khác trong một cơ hội khác"./.