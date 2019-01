Thu Minh diện đồ ren mỏng trong đêm nhạc "Chuyện của mùa đông"

Tối 17/1, nữ ca sĩ Thu Minh xuất hiện trong đêm nhạc "Chuyện của mùa đông". Dù thời tiết Hà Nội đang lạnh nhưng Thu Minh vẫn diện đồ ren mỏng, cháy hết mình dù đã bước sang tuổi 41. Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc "Mong anh về" và bản mashup hai ca khúc "Đừng yêu" và "Yêu mình anh" Bà mẹ 1 con vẫn thon gọn, gợi cảm. Thu Minh song ca cùng nữ ca sĩ Ngọc Anh. Cả hai đã cùng nhau thể hiện ca khúc nước ngoài "Saving my love for you" cùng với tiếng kèn saxophone của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn. Ngọc Anh thể hiện hai ca khúc " Nỗi nhớ mùa đông" và "Một mình" trong phần trình diễn của mình. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Ngọc. Tại chương trình, Tuấn Ngọc đã song ca cùng với Trọng Tấn. Được biết đây là lần đầu tiên hai giọng ca này kết hợp với nhau. Ca sĩ Trọng Tấn gửi tới khán giả ca khúc "Với em" trong phần trình diễn solo của mình. Một trong những giọng ca nổi tiếng làng nhạc Việt Thu Phương cũng góp mặt tại chương trình. Bằng giọng hát đầy nội lực của mình, Thu Phương đã thể hiện hai ca khúc "Chuyện của mùa đông" và "Chưa bao giờ". Nữ ca sĩ song ca cùng với Quang Dũng. Nam ca sĩ điển trai Quang Dũng còn kết hợp với Hồng Nhung thể hiện ca khúc "Tình nhớ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với hai ca khúc "Đêm nằm mơ phố" và "Bài hát ru mùa đông", Hồng Nhung dường như đã đưa khán giả hòa vào giai điệu hết sức lắng đọng. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương. Violin Anh Tú. Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình./.

