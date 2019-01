Thu Phương rơi lệ khi song ca với Tùng Dương trong "Đi tìm bóng núi"

"Đi tìm bóng núi" - đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân nhạc sĩ An Thuyên đã diễn ra tối 5/1 tại Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ, Thu Phương, Tùng Dương, Trọng Tấn, Hồ Quỳnh Hương và khách mời là NSND Thanh Hoa, Đinh Hiền Anh, Phạm Phương Thảo, Bùi Lê Mận, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Thuỳ Dung...

"Đi tìm bóng núi" được nhận định là đêm nhạc về nhạc sĩ An Thuyên có quy mô nhất từ trước đến nay khi nhìn lại toàn bộ sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của ông với những ca khúc được phân chia thành những mảng miếng riêng biệt, rõ ràng.

Dàn ca sĩ xuất hiện trong đêm nhạc "Đi tìm bóng núi".

Trong gần ba tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, các ca sĩ đã đem đến cho khán giả gần 30 ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên thuộc nhiều chủ đề khác nhau như quê hương đất nước, tình ca, Hà Nội…

Những ca khúc đáng nhớ của nhạc sĩ An Thuyên như "Em chọn lối này", "Chín bậc tình yêu", "Ca dao em và tôi", "Hồ gươm chiều thu"… được các nghệ sĩ thể hiện với những bản phối hoàn toàn mới do nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều ca khúc chưa từng được công bố của nhạc sĩ An Thuyên.

Thu Phương là một trong những "nhân tố" gây chú ý khi có mặt trong đêm nhạc. Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ gây bất ngờ với vẻ đẹp rất đằm của người phụ nữ nhiều trải nghiệm. Khi cô cất cao tiếng hát cùng Tùng Dương trong ca khúc “Mảnh trăng cuối rừng”, tất cả như "bùng nổ".

Với hai chất giọng khác nhau, nếu Thu Phương da diết, sâu lắng với chất giọng ngọt ngào thì Tùng Dương như "lên đồng", đầy ma mị nhưng khi hòa quyện với nhau, tất cả hiện lên đẹp như một bức tranh nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi lòng khó tỏ. Nữ ca sĩ còn bất giác rơi lệ bởi sự đồng cảm với ca khúc.



Thu Phương và Tùng Dương "phiêu" trên sân khấu.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ gốc Hải Phòng trở về hát ở Hà Nội, nhưng dường như mỗi lần cất tiếng hát là một lần cô chia sẻ thêm những tâm tư từ chính đời mình. Trong đêm nhạc này, với Thu Phương là cảm xúc về những tác phẩm của nhạc sĩ An Thuyên.

Dù chưa một lần hợp tác, chưa một lần gặp mặt nhưng có lẽ, sự đồng điệu về "trăng" chính là sợi dây kết nối đã đưa Thu Phương đến với đêm nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa này. Vì thế, khi Thu Phương hát, “Chú cuội chơi trăng”, "Biển lạnh" và "Bến trăng", tất cả đều trở nên lắng đọng. Giọng hát đượm buồn và đầy trải nghiệm của Thu Phương có khả năng chạm vào tận sâu trong trái tim của người nghe.

Thu Phương là người nhận được nhiều tràng pháo tay giòn giã nhất khi mang lại nhiều tiết mục đong đầy cảm xúc.

Ca sĩ Thu Phương nghẹn ngào, rơi lệ trong đêm nhạc "Đi tìm bóng núi".

Hồ Quỳnh Hương cũng có một đêm diễn nhiều cảm xúc khi thể hiện lại những ca khúc của người thầy đã dẫn dắt mình vào con đường âm nhạc.

Cô thể hiện "Phật bà nghìn mắt nghìn tay", "Hồ gươm chiều thu", "Em chọn lối này"... Đặc biệt, khi hát ca khúc "Em chọn lối này", cô còn ngẫu hứng mời lên sân khấu người hát bản gốc rất thành công hàng chục năm qua là NSND Thanh Hoa. Phần kết hợp này đã nhận nhiều tràng vỗ tay của khán giả.

Hồ Quỳnh Hương và NSND Thanh Hoa.

Chia sẻ những kỷ niệm về người thầy của mình trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương cho biết, cô từng theo học hơn 10 năm tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Trong thời gian đầu Hồ Quỳnh Hương học tại trường, khi đó, nhạc sĩ An Thuyên làm Hiệu trưởng. Cô chia sẻ rằng, nhạc sĩ chính là người thầy đầu tiên đã định hướng cho mình đến với con đường nghệ thuật.

Hồ Quỳnh Hương nói: "Tôi trân quý những lời dạy dỗ của thầy và biết ơn thầy sâu sắc. Sự ra đi của thầy là một mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam".

Tùng Dương, Trọng Tấn là hai sao nam thể hiện khá tròn vai trong đêm nhạc. Đặc biệt Tùng Dương vẫn thăng hoa và tràn đầy năng lượng như mọi khi với những tác phẩm như "Đi tìm bóng núi", "Giấc mơ chàng trai Mông", "Dòng sông thi ca",..

Ca sĩ Tùng Dương

Trong khi đó, Trọng Tấn cũng lần đầu thể hiện ca khúc "Ông vua đi cày" phỏng lại tục tịch điền của các vị vua trong phong kiến Việt Nam. Ca khúc với màn thể hiện tràn đầy ngẫu hứng của Trọng Tấn đã khiến khán giả nhún nhảy, vỗ tay theo cả bài hát.

Ca sĩ Trọng Tấn

Trên sân khấu tại Hà Nội, ca sĩ Đinh Hiền Anh gọi nhạc sĩ An Thuyên là ba. Cô chia sẻ, tuy không được gắn bó với nhạc sĩ An Thuyên bằng những tác phẩm âm nhạc nhưng tác giả "Ca dao em và tôi" là người đã giúp đỡ cô trong những ngày tháng khó khăn, cơ cực của cuộc đời.

Ngoài ra, các giọng ca trẻ như Lê Mận, Thu Hằng, Thùy Dung hay Phạm Phương Thảo đều thể hiện khá thành công các ca khúc được giao và nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả./.

