中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm về cội nguồn âm nhạc cổ điển với hòa nhạc Baroque

Thứ Bảy, 10:32, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào tối ngày 29/3 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc Baroque với sự hội tụ của các giảng viên đồng thời là các nghệ sĩ piano hàng đầu của Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc hai phần gồm 7 tiết mục độc tấu và hai concerto, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc giàu giá trị học thuật và nghệ thuật. 

TS. Đào Trọng Tuyên, Trưởng Khoa Piano cho biết, thay vì lựa chọn cách tiếp cận mang tính quy mô về lực lượng biểu diễn, chương trình hòa nhạc lần này đi sâu vào một chuyên đề cụ thể là âm nhạc Baroque, qua đó thể hiện định hướng nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc của Khoa Piano trong hoạt động đào tạo và biểu diễn.

Các giảng viên, nghệ sĩ Khoa Piano kết hợp cùng các giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên xuất sắc Khoa Dây tích cực tập luyện cho chương trình

“Đối với nghệ thuật piano, âm nhạc Baroque không chỉ đơn thuần là một giai đoạn trong lịch sử phát triển âm nhạc phương Tây mà còn là nền tảng cốt lõi hình thành nên tư duy âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn cũng như ngôn ngữ nghệ thuật của các thời kỳ sau này. Thế giới âm thanh Baroque mang tính chặt chẽ, tinh tế và giàu chiều sâu, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự hiểu biết thấu đáo về phong cách cũng như khả năng kiểm soát kỹ thuật ở mức độ cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận và thể hiện đúng tinh thần Baroque luôn là một thách thức lớn đối với các giảng viên và nghệ sĩ biểu diễn, đòi hỏi quá trình nghiên cứu nghiêm túc, lâu dài và bền bỉ”, TS. Đào Trọng Tuyên chia sẻ.

TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, không chỉ góp phần rèn luyện kỹ thuật biểu diễn, âm nhạc Baroque còn giúp người học và người biểu diễn hiểu sâu hơn về tiến trình phát triển của tư duy âm nhạc qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập và biểu diễn. Chính vì ý nghĩa đó, chương trình hòa nhạc lần này được xem như một góc nhìn nghệ thuật đặc biệt, nơi khán giả có cơ hội gặp gỡ các giảng viên cũng là những nghệ sĩ piano hàng đầu của Khoa Piano - những người đang trực tiếp tham gia giảng dạy và biểu diễn, đồng thời là lực lượng kế thừa và phát triển của nền nghệ thuật piano Việt Nam. 

“Chuỗi chương trình hòa nhạc của Khoa Piano là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được công chúng chờ đợi, đón nhận rất nồng nhiệt”- TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh. 

Chương trình có sự phối hợp của Khoa Đàn dây, dưới sự chỉ huy của GS.TS.NSND. Ngô Văn Thành, tạo nên sự kết hợp giữa các lực lượng biểu diễn trong Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Huy Phương Bí thư Đảng ủy đồng thời cũng là giảng viên cao cấp tại Khoa Piano chia sẻ, việc tham gia biểu diễn trong dịp này mang ý nghĩa đặc biệt khi ông đã gắn bó với Học viện hơn 20 năm và chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển.

Đối với TS. Đào Trọng Tuyên, từ khi còn là học sinh, ông đã tham gia biểu diễn trong dàn nhạc kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện. Qua từng mốc kỷ niệm 40, 50, 60 và nay là 70 năm, với vai trò là giảng viên, nghệ sĩ, ông hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành không ngừng của Học viện, đồng thời nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của đời sống âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, với lượng khán giả ngày càng đông đảo và có chiều sâu thưởng thức ngày càng cao. Những trải nghiệm đó góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và sự gắn bó lâu dài với môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước.

Sau chương trình mở đầu với chủ đề Baroque, Khoa Piano sẽ tiếp tục thực hiện thêm hai đêm hòa nhạc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm. Các chương trình tiếp theo sẽ tái hiện tiến trình phát triển của nghệ thuật piano Việt Nam qua từng giai đoạn, đồng thời phản ánh những thành tựu và bước trưởng thành đáng ghi nhận của ngành piano tại Học viện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ và giảng viên.

Là một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Piano từ lâu đã được biết đến như cái nôi ươm mầm cho nhiều tài năng âm nhạc không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực và quốc tế.

Trong suốt quá trình phát triển, Khoa Piano đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, trong đó có NSND. Đặng Thái Sơn - người giành giải Nhất tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1980 tại Ba Lan, cùng nhiều nghệ sĩ đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế uy tín ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Bên cạnh đó, Khoa cũng là đơn vị tổ chức thành công các kỳ Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội vào các năm 2010, 2012, 2015 và 2018 - những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo và nâng cao vị thế của nghệ thuật piano Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956–2026), dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, là dịp tổng kết chặng đường phát triển và ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong lĩnh vực đào tạo và biểu diễn âm nhạc.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: âm nhạc Baroque hòa nhạc piano Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam độc tấu piano concerto nghệ sĩ piano biểu diễn âm nhạc cổ điển nghiên cứu âm nhạc kỹ thuật biểu diễn Ngô Văn Thành Đỗ Quốc Hưng Đào Trọng Tuyên Nguyễn Huy Phương Đặng Thái Sơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Câu hò bên bờ Hiền Lương": Cảm xúc và tình yêu khi đất nước còn chia cắt
VOV.VN - Bài hát ra đời năm 1957 do nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc, Đằng Giao viết lời vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt qua thời gian. Trong một đêm khi cảm xúc đong đầy, ông đã viết nên bài hát với nỗi lòng da diết nhớ quê nhà. Cũng có giai thoại về cảm xúc sáng tác bài hát này từ chuyện tình cảm động trong thời chiến.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc