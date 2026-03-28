Tìm về cội nguồn âm nhạc cổ điển với hòa nhạc Baroque

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc hai phần gồm 7 tiết mục độc tấu và hai concerto, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc giàu giá trị học thuật và nghệ thuật.

TS. Đào Trọng Tuyên, Trưởng Khoa Piano cho biết, thay vì lựa chọn cách tiếp cận mang tính quy mô về lực lượng biểu diễn, chương trình hòa nhạc lần này đi sâu vào một chuyên đề cụ thể là âm nhạc Baroque, qua đó thể hiện định hướng nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc của Khoa Piano trong hoạt động đào tạo và biểu diễn.

Các giảng viên, nghệ sĩ Khoa Piano kết hợp cùng các giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên xuất sắc Khoa Dây tích cực tập luyện cho chương trình

“Đối với nghệ thuật piano, âm nhạc Baroque không chỉ đơn thuần là một giai đoạn trong lịch sử phát triển âm nhạc phương Tây mà còn là nền tảng cốt lõi hình thành nên tư duy âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn cũng như ngôn ngữ nghệ thuật của các thời kỳ sau này. Thế giới âm thanh Baroque mang tính chặt chẽ, tinh tế và giàu chiều sâu, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự hiểu biết thấu đáo về phong cách cũng như khả năng kiểm soát kỹ thuật ở mức độ cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận và thể hiện đúng tinh thần Baroque luôn là một thách thức lớn đối với các giảng viên và nghệ sĩ biểu diễn, đòi hỏi quá trình nghiên cứu nghiêm túc, lâu dài và bền bỉ”, TS. Đào Trọng Tuyên chia sẻ.

TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, không chỉ góp phần rèn luyện kỹ thuật biểu diễn, âm nhạc Baroque còn giúp người học và người biểu diễn hiểu sâu hơn về tiến trình phát triển của tư duy âm nhạc qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập và biểu diễn. Chính vì ý nghĩa đó, chương trình hòa nhạc lần này được xem như một góc nhìn nghệ thuật đặc biệt, nơi khán giả có cơ hội gặp gỡ các giảng viên cũng là những nghệ sĩ piano hàng đầu của Khoa Piano - những người đang trực tiếp tham gia giảng dạy và biểu diễn, đồng thời là lực lượng kế thừa và phát triển của nền nghệ thuật piano Việt Nam.

“Chuỗi chương trình hòa nhạc của Khoa Piano là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được công chúng chờ đợi, đón nhận rất nồng nhiệt”- TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Chương trình có sự phối hợp của Khoa Đàn dây, dưới sự chỉ huy của GS.TS.NSND. Ngô Văn Thành, tạo nên sự kết hợp giữa các lực lượng biểu diễn trong Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Huy Phương Bí thư Đảng ủy đồng thời cũng là giảng viên cao cấp tại Khoa Piano chia sẻ, việc tham gia biểu diễn trong dịp này mang ý nghĩa đặc biệt khi ông đã gắn bó với Học viện hơn 20 năm và chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển.

Đối với TS. Đào Trọng Tuyên, từ khi còn là học sinh, ông đã tham gia biểu diễn trong dàn nhạc kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện. Qua từng mốc kỷ niệm 40, 50, 60 và nay là 70 năm, với vai trò là giảng viên, nghệ sĩ, ông hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành không ngừng của Học viện, đồng thời nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của đời sống âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, với lượng khán giả ngày càng đông đảo và có chiều sâu thưởng thức ngày càng cao. Những trải nghiệm đó góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và sự gắn bó lâu dài với môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước.

Sau chương trình mở đầu với chủ đề Baroque, Khoa Piano sẽ tiếp tục thực hiện thêm hai đêm hòa nhạc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm. Các chương trình tiếp theo sẽ tái hiện tiến trình phát triển của nghệ thuật piano Việt Nam qua từng giai đoạn, đồng thời phản ánh những thành tựu và bước trưởng thành đáng ghi nhận của ngành piano tại Học viện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ và giảng viên.

Là một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Piano từ lâu đã được biết đến như cái nôi ươm mầm cho nhiều tài năng âm nhạc không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực và quốc tế.

Trong suốt quá trình phát triển, Khoa Piano đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, trong đó có NSND. Đặng Thái Sơn - người giành giải Nhất tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1980 tại Ba Lan, cùng nhiều nghệ sĩ đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế uy tín ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Bên cạnh đó, Khoa cũng là đơn vị tổ chức thành công các kỳ Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội vào các năm 2010, 2012, 2015 và 2018 - những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo và nâng cao vị thế của nghệ thuật piano Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956–2026), dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, là dịp tổng kết chặng đường phát triển và ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong lĩnh vực đào tạo và biểu diễn âm nhạc.