Tình yêu ngập tràn trong MV tháng 2 ​

Sau hơn 1 năm vắng bóng trong showbiz Việt, ca sĩ Jun Đăng Dũng đã trở lại với MV "Sợ rằng em biết anh còn yêu em”. Là một bản ballad do hit-maker Vương Anh Tú viết riêng cho giọng hát của Jun Đăng Dũng, với những lời trải lòng của một chàng trai phải giấu đi tình cảm riêng của mình để người mình yêu có thể hạnh phúc bên người mới.

MV "Sợ rằng anh biết em còn yêu anh" của Jun Đăng Vũ.

MV được thực hiện bởi đạo diễn trẻ P.H. Bùi, từng học ở New York Film của Mỹ, và dàn sao trẻ như Trà My - nữ chính phim "Vợ Ba", Mai Chí Công - chàng hoàng tử của The Voice Kids, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Thành Đạt (nhóm The Wings).. Ta mắt chưa đầy 1 tuần, MV nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt xem trên Youtube, và còn được cộng đồng ONCE (tên fandom của TWICE) ủng hộ.

Tối 13/2, Phan Mạnh Quỳnh chính thức trở lại đường đua Vpop năm 2020 bằng MV “Chưa có người yêu”. Hấp dẫn cả về nhạc điệu, cách dẫn câu chuyện xây dựng kịch bản dựa trên truyện cổ “Tấm Cám”, và tạo hình nhân vật xuyên không thời 4.0, Vua, Tấm, Cám… đều thành thạo công nghệ, sử dụng điện thoại, laptop chuyên nghiệp.

Đây là ca khúc có giai điệu tươi vui, sôi nổi, bắt tai và đầy màu sắc trẻ trung. Ca từ như lời khích lệ cho những bạn trẻ FA (Forever Alone – mãi mãi cô đơn) hoặc phân vân sẽ ngỏ lời yêu, thêm tự tin để nắm lấy hạnh phúc đời mình.

MV "Tình lãng phí" của nữ ca sĩ Văn Mai Hương.

Đúng 14 giờ 2 phút ngày Lễ tình yêu 14/2, ca sĩ Văn Mai Hương chính thức ra mắt công chúng “Tình lãng phí”. Ca khúc là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, từng giới thiệu tại chương trình “Sing My Song” cách đây bốn năm, nói về những cảm xúc khi trải qua một cuộc tình buồn. MV này với một bản phối hoàn toàn mới, da diết và cảm xúc hơn, Văn Mai Hương xuất hiện với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và dần trải lòng mình qua từng câu hát sâu lắng.

Ca sĩ Lân Nhã tung ra MV “Miền tình yêu”, một bản ballad ngọt ngào dành tặng cho những người đã và đang yêu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, kể về chuyện tình cảm có thật của chính anh và bạn gái. Hai người biết nhau một thời gian khá lâu nhưng vì xa cách nên không có cơ hội đến với nhau, khi tình cờ gặp lại thì những cảm xúc ngày xưa chợt ùa về mãnh liệt hơn, là tâm tư, niềm nhớ, nhịp đập thổn thức. MV mộc mạc nhưng đong đầy cảm xúc với những cảnh quay tại Đà Lạt mộng mơ, lãng mạn góp phần cho MV thành công.

MV "Miền tình yêu".

MV “Đặt vào tay anh cả thế giới” là ca khúc viết riêng cho Thiều Bảo Trang của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi. MV là bản ballad mùi mẫn, thể hiện sự khao khát và cả sự mong manh của người con gái khi có được tình yêu đích thực: “Hãy mềm mại để ở bên người ấy và siết chặt lấy tình yêu của mình bằng chính sự mỏng manh nhưng ẩn sâu bên trong đó là niềm tin mãnh liệt dành cho tình yêu của đời mình”. Trong MV lần này, Thiều Bảo Trang nổi bật trong trang phục của nhà thiết kế Công Trí cùng mái tóc trắng bạch kim, hóa thân thành hai nhân vật khác nhau, một mang hình ảnh nữ tính yếu đuối, một lại cá tính mạnh mẽ.

Thiều Bảo Trang với tạo hình khác lạ trong MV "Đặt vào tay anh cả thế giới".



Sau một ngày ra mắt, MV “Tặng anh cho cô ấy” của Hương Giang với điệu ballad phổ biến, nhẹ nhàng, dễ nghe, phảng phất một chút buồn, đã có 10 triệu lượt xem và đứng vị trí số một thịnh hành. Trước đó, sản phẩm cũng chỉ mất 2 giờ để đạt top một trending.



Đây là MV thứ 5 trong chuỗi MV drama, tình tay ba của Hương Giang, do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn. MV này kết thúc tấn bi kịch xung quanh các nhân vật Hương Giang - Gia Hân - Phillip - Jack - Apinya. Với 13 phút, gần gấp 3 lần thời lượng một MV thông thường, tiếp nối câu chuyện trước để cảnh cuối cùng là một cú twist bất ngờ, Hương Giang và Apinya mỉm cười và nắm tay nhau. Chi tiết này khiến nhiều khán giả cho rằng MV có yếu tố “bách hợp”.

Võ Đăng Khoa với MV "Yêu đương gì tầm này".

Võ Đăng Khoa với MV “Yêu đương gì tầm này” bất ngờ khoe giọng hát, vũ đạo và đọc rap sau hai sản phẩm web drama triệu view “Tay buôn buôn tay” và “Ghe bẹo ghẹo ai”. Đây là một sáng tác dễ thương của nhạc sĩ Lăng LD được sáng tác dựa trên chất giọng riêng của Võ Đăng Khoa. MV dẫn dắt khán giả vào từng mảnh ghép tình yêu tuổi học trò, trong bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng. MV có sự xuất hiện đặc biệt của dàn nghệ sĩ khách mời được khán giả yêu thích như: Hữu Đằng, Quang Thịnh (Năm Chà), Lê Hiếu, Lương Thăng...

Là chủ nhân của nhiều MV tình ca buồn đang sở hữu nhiều triệu view: “Anh chẳng sao mà”, “Đôi lứa đôi nơi”, “Chẳng gì đẹp đẽ trên đời mãi”, “Mất bao lâu”… và tháng 2/2020 này Khang Việt vừa ra mắt MV “Đừng gọi tên nhau nữa”, một sáng tác của ca nhạc sĩ Thanh Hưng Idol viết riêng cho Khang Việt. MV với những khung hình long lanh như phim, cách kể chuyện phi tuyến tính nhằm khắc họa rõ nét cảm xúc thương tâm của đôi trẻ, nhiều câu hát xoáy đến tận đáy tim: "Hãy luôn bình tĩnh để trân quý tình yêu mà mình đang có, đừng vì một chữ tôi trong phút chốc mà luyến tiếc cả một đời".

MV “Hơn cả yêu” của ca sĩ Đức Phúc lọt Top 1 trending Youtube với hơn 6 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ ra mắt, trở thành ca khúc hit của mùa Valentine 2020. MV mang thông điệp yêu thương với câu chuyện tình yêu dựa trên những cặp đôi thật, truyền cảm hứng trong cuộc sống. Đó là cặp đôi nghệ sĩ, nhạc sĩ Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã kết hôn 10 năm; Gia đình Minh Lý - Hoàng Anh đã kết hôn 15 năm; chú Hạnh Phúc và cô Kim Hải đã ở bên nhau hơn 34 năm.

MV "Hơn cả yêu" của Đức Phúc.

Hay mới hơn là sự xuất hiện đặc biệt của Trường Giang - Nhã Phương, của gia đình Erik- Hòa Minzy, Tùng Sơn- Trang Lou… Tất cả họ đều là những người mang thông điệp của hạnh phúc, của tình yêu trọn vẹn nhất.



Ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Đình Thái Ngân, người lồng tiếng cho vai Ngạn trong phim “Mắt biếc” vừa tung bản ballad của anh sáng tác và phối nhạc trong MV được quay ở Hàn Quốc “Cần một ai đó”. Là một gương mặt trẻ với vẻ ngoài điển trai, cùng giọng hát khàn, ấm áp giàu cảm xúc, Thái Ngân đã phát hành nhiều single do chính mình sáng tác: “Rồi từ khi đổi thay”, “Nhưng anh vẫn yêu”, “Lạ”…, gần nhất là single “Chừng nào cưới” kết hợp cùng với anh chàng rapper triệu view Lăng LD.

Ca khúc “Cần một ai đó” là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng của một người cô đơn, cần tìm một người bên cạnh lắng nghe và cảm thông như là tâm tư, tình cảm và nỗi buồn của chính Thái Ngân trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Nam Cường, Hà Thúy Anh và Trương Quỳnh Anh với liên khúc trong MV “Thành thân” & “Lấy anh đi”. MV bộ đôi là một sản phẩm âm nhạc với giai điệu ballad gây cảm hứng bất ngờ trong tháng 2 này với khán giả bởi độ ngọt ngào và lãng mạn đến tan chảy trong dự hòa giọng của 3 gương mặt Vpop đình đám này.

“1402 Yêu ai phải nói”, ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Hưng Cacao, chủ nhân của những ca khúc “Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao”, “Kém duyên”... MV quy tụ dàn sao trẻ Vpop cực kỳ hùng hậu và được các bạn trẻ yêu thích như Dương Edward, Hằng BingBoong, Lyly, Xesi, Quang Hùng Master D, Andrea, Nhung Gumiho, Trâm Ngô, Isan...

Trong MV, thể hiện nhiều cung bậc khác nhau của trái tim qua nhiều tình huống trớ trêu. Đó là tình yêu bị ngăn cản bởi gia đình, tình yêu trẻ con giận hờn cãi vã nhau, tình yêu LGBT… nhưng giai điệu mang đến cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng, như tiếp thêm tự tin trong tình yêu cho những cặp đôi đang gặp trắc trở tình duyên của mình./.