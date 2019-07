Toàn cảnh đêm bán kết đa sắc màu cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

"Give me a reason to forget” của thí sinh Jansen Daryl Ann đến từ Singapore nhận được sự tán thưởng của giám khảo Thanh Lam.

Ca khúc nổi tiếng của Pink và Jeffrey Nath Bhasker "Just give me a reason” được thể hiện bởi thí sinh Visouda Saiyasan (Lào) và Vũ đoàn S.I.N.E.

Thí sinh Thasanaiphorn Moreerat (Thái Lan) có phần biểu diễn khá cầu kỳ với trang phục và vũ đạo trong ca khúc "Never enough".

Thí sinh Singapore Ng Zhen Long Desmond thể hiện ca khúc của đất nước mình mang tên "The most beautiful sun”.

"Lay me down” do thí sinh Steven Bedolido (Philippines) trình bày.

Thí sinh Trần Hồng Nhung của Việt Nam thể hiện ca khúc "You raise me up”. Nhạc sĩ Trọng Đài đánh giá, Hồng Nhung mang lại sự khác biệt cho một ca khúc rất nổi tiếng.

