Top 4 Sao Mai 2019 La Hoàng Quý đi tìm mình trong âm nhạc dân gian

Sau cuộc thi Sao Mai 2019, La Hoàng Quý - chàng trai dân tộc Thái được biết đến là một gương mặt nhiều triển vọng bởi chất giọng nam cao, vang, sáng, với ngoại hình đẹp và phong thái chững chạc.

Ca sĩ trẻ La Hoàng Quý ra mắt bộ ba sản phẩm âm nhạc đầu tay: một MV "Hoa của núi" và hai single “Nguồn suối mẹ” và “Tương Dương quê tôi” vào ngày 11/9 vừa qua.

Trong lúc nhiều ca sĩ của cuộc thi Sao Mai còn đang lúng túng lựa chọn hướng đi cho riêng mình thì La Hoàng Quý đã trình làng bộ ba sản phẩm âm nhạc: một MV “Hoa của núi” và hai single “Nguồn suối mẹ” và “Tương Dương quê tôi”. Đó là một nỗ lực của chính La Hoàng Quý cùng ekip thực hiện để khởi đầu cho chặng đường ca hát chuyên nghiệp của chàng ca sĩ trẻ.

La Hoàng Quý (1994) sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Thái tại bản Xiêng Hương, Xá Lượng, Tương Dương (Nghệ An). Năm 2010, Quý thi đỗ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Vốn có giọng hát và năng khiếu nghệ thuật, La Hoàng Quý trúng tuyển vào Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Thanh nhạc, La Hoàng Quý tiếp tục thi đại học và đỗ vào trường ĐH VHNT Quân đội được sự dìu dắt của các nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Quang Mạo, NSƯT Đức Long,... anh đã từng bước trưởng thành.

Hoàng Quý là chàng trai duy nhất bước tiếp vào vòng Chung kết 2 - Sao Mai 2019. Anh dự thi theo dòng nhạc Thính phòng.

Những thành tích mà La Hoàng Quý đã đạt được: Giải Ba tiếng hát học sinh sinh viên tại Hà Nội năm 2013; giải Ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình Nghệ An năm 2015; giải Ba giọng ca xứ Nghệ do Đài PT-TH Nghệ An tổ chức năm 2017; vị trí top 4 toàn quốc dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2019 là giải thưởng cao nhất mà La Hoàng Quý đạt được. Sau cuộc thi, La Hoàng Quý vẫn kiên định theo đuổi dòng nhạc sở trường với tâm thế cởi mở.

Bộ ba sản phầm đầu tay là những ca khúc do chính anh sáng tác mang âm hưởng dân gian. La Hoàng Quý chia sẻ trong buổi họp báo ngày 11/9: “Việc ca sĩ tự sáng tác và thể hiện ca khúc sẽ phát huy được tốt nhất nội lực và chiều sâu cảm xúc”. Trong đó có bài được anh sáng tác cách đây 4, 5 năm khi đang theo học tại khoa Thanh Nhạc, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội như “Tương Dương quê tôi” nói lên tình cảm đối với mảnh đất quê hương của cậu sinh viên lần đầu xa nhà. Mang nhiều tâm sự nhất là ca khúc “Nguồn suối mẹ”. Với ca khúc này, La Hoàng Quý muốn dành để tri ân những người mẹ và đặc biệt người O (cô) thân thiết của Quý vừa mất.

Sao Mai La Hoàng Quý tri ân gia đình, người thân trong buổi họp báo.



Trong buổi họp báo, được nghe trực tiếp Hoàng Quý thể hiện “Nguồn suối mẹ”, NSƯT Tố Nga (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) xúc động chia sẻ: “Quý là một người rất nghị lực. Hôm nay khi nhìn thấy người cha của em cầm chiếc micro tay run run thì thật sự Nga không kìm được nước mắt, không chỉ riêng hình ảnh lúc này mà tất cả những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của La Hoàng Quý để theo đuổi đam mê đều khiến tôi cảm phục. Em làm nghề rất chỉn chu, cẩn thận đến từng chi tiết. Thật sự khi nghe bài “Nguồn suối mẹ”, tôi không cầm được nước mắt”.

Đặc biệt, ca khúc “Hoa của núi” La Hoàng Quý sáng tác nhân chuyến đi công tác ở Hà Giang trong dịp lễ hội hoa Tam giác mạch đã được anh lựa chọn để làm MV đầu tiên ra mắt công chúng.

Anh chia sẻ về MV "Hoa của núi" lấy ý tưởng từ chính câu chuyện của bản thân.

MV là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại được thi vị hoá bằng những cảnh quay đẹp, mãn nhãn người xem. La Hoàng Quý đã viết nên câu chuyện về chàng kỹ sư miền xuôi phải lòng cô gái vùng cao xinh đẹp nhưng vì hoàn cảnh mà không có được một kết thúc có hậu. Ca từ mộc mạc, giản dị nhưng với ngôn ngữ âm nhạc mang đậm bản sắc đã tạo nên những cảm xúc chân thật nhất hoà vào trong bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc và những cảnh sinh hoạt phong tục độc đáo của người dân nơi đây.

Đạo diễn MV Nguyễn Đông chia sẻ rằng ekip đã phải lên tận các huyện như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang để thực hiện các cảnh quay trong vòng 5 ngày. Có những lúc thời tiết không thuận lợi khiến cho diễn viên (Ngọc Lan và Hoàng Quý) vất vả nhập vai, phải di chuyển và quay nhiều đúp mới đạt được hiệu quả như ý.

La Hoàng Quý lựa chọn theo đuổi hình mẫu ca sĩ – nhạc sĩ để được sống trong cảm xúc thật nhất của chính mình với tình yêu quê hương, nguồn cội. Đó là con đường để có thể đến gần hơn với khán giả. Những ca khúc Quý sáng tác hầu như đều bắt đầu từ cảm xúc, từ con người Quý. Khi được hỏi tại sao La Hoàng Quý lại chọn một lối đi mà biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trên con đường âm nhạc thì anh chia sẻ: "Âm nhạc đến với tôi như một cái duyên. Từ khi sinh ra, tôi đã được chìm đắm trong những làn điệu dân ca của dân tộc Thái. Cứ mỗi khi làng vào hội, tôi lại được nghe những làn điệu dân ca do các cô, các bác của mình hát, để rồi tôi lại ngân nga hát theo. Và cứ thế âm nhạc ngấm vào trong tôi.

Ca sĩ trẻ La Hoàng Quý.

Thật ra tôi có thể hát nhiều dòng nhạc nhưng hiện tại tôi hát thính phòng bởi vì tôi được đào tạo về thính phòng, thế nhưng tôi vẫn tâm huyết với cội nguồn, quê hương với âm điệu dân gian và chính trong đó cũng có thính phòng. Tôi nghĩ là tôi sẽ kiên định đi theo sự lựa chọn của mình”.

“Sau khi trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai thì tôi cũng phải mất 2 năm để ra mắt được 1 sản phẩm, còn đối với Quý như này thì chúng ta đủ biết là em ấy đã phải cố gắng như thế nào để cho ra đời một sản phẩm mà đối với em là cả công sức tâm huyết và tư duy của bản thân. Tôi phục nhất đó là Quý có thể sáng tác cho Quý hát. Mong Quý luôn giữ được sự chân chất của quê hương mình cũng như là sự tử tế trong cách sống và giọng hát của em, để mãi mãi tồn tại những nghệ sĩ hiếm hoi như thế trong làng nghệ thuật Việt Nam”, ca sĩ Sao Mai Huyền Trang chia sẻ./.