“Trống cơm” bản Cello sẽ được diễn trong “Cello Fundamento Concert 4“

Năm nay là lần thứ 4 chương trình Cello Fundamento được tổ chức, với chủ đề "Home Sweet Home” (Trở về), nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân muốn thể hiện tình cảm tri ân đối với quê hương Việt Nam, nơi cô sinh ra và lớn lên, khơi nguồn và gieo niềm đam mê với cây đàn Cello và như lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ đã cấp học bổng cho 4 năm cô du học tại Romania.

Đồng thời, Cello Fundamento Concert 4 đánh dấu sự trở về của Đinh Hoài Xuân sau những tháng năm tu nghiệp, khổ luyện tại Romania, giúp cô trở thành nữ Tiến sĩ đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành âm nhạc và biểu diễn Cello. Năm nay, chương trình quy tụ hơn 60 nghệ sĩ tài năng của âm nhạc cổ điển Việt Nam và thế giới.

Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân tiết lộ các tác phẩm nổi tiếng sẽ được trình diễn trong Cello Fundamento Concert 4 gồm: "Bach: Suit No 1", "Four Romanian dances", "Trio for clarinet - 1st movement", "Fantasiestucke: Adagio and allegro", "Trio 2 parts for the seasons", "Double concerto", "Concerto for Cello and Orchestra"...

Ngoài nhân vật chính là nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, chương trình còn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ tài năng đều đến từ Romania là Ciprian Marinescu - nhạc trưởng Dàn nhạc Osaka Nhật Bản và Răzvan Suma - Giáo sư tại ĐH Âm nhạc quốc gia Bucharest, người thầy trong suốt 4 năm học của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân tại Romania.

Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Yamaguchi Hiroaki đến từ Nhật Bản và nghệ sĩ Ella Bokor từ Romania. Nghệ sĩ Chử Hải Ly - giảng viên khoa piano Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và nghệ sĩ kèn Clarinet Trần Khánh Quang tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Clarinet tại Mỹ hiện là giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam cũng đồng hành với nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân trong chương trình lần này.

Họp báo giới thiệu Cello Fundamento Concert 4.

Ngoài ra, cặp MC Lê Anh - Mỹ Lan với sự khéo léo của mình sẽ dẫn dắt chương trình thêm gần gũi và ấn tượng. Đặc biệt, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam sẽ hiện diện cùng Cello Fundamento Concert 4 với 1 bản chuyển soạn đặc biệt dành riêng cho biểu diễn Cello cùng Dàn nhạc.

Nói về tác phẩm chuyển soạn đặc biệt, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tiết lộ: "Tác phẩm “Trống cơm” tôi từng chuyển soạn cho kèn và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn nhưng lần này phần chuyển soạn cho 3 Cello. Điều hấp dẫn ở bài này là việc khai thác những kỹ thuật của đàn để tạo những hiệu quả rất thú vị, làm đúng tinh thần của bài hát vui".

Ngoài việc duy trì tổ chức thường niên, chương trình Cello Fundamento Concert 4 năm nay còn mở một chuỗi hoạt động nhằm mục đích lan tỏa âm nhạc cổ điển và Cello đến gần hơn với đời sống nhất là các bạn học sinh, sinh viên, những mầm non âm nhạc tương lai của đất nước./.