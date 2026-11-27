Tối 26/11 tại Hà Nội, NSƯT Việt Hoàn đánh dấu chặng đường 40 năm ca hát bằng live concert “Lời những yêu thương”. Trước đó, nam nghệ sĩ từng chia sẻ đây sẽ là đêm nhạc riêng cuối cùng trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình.

Thay vì dành phần lớn thời lượng cho những ca khúc nhạc đỏ đã làm nên tên tuổi, Việt Hoàn lựa chọn kể câu chuyện cuộc đời qua bốn chương âm nhạc, từ tình thân, quê hương, tình bạn đến những đam mê nghệ thuật ít có dịp bộc lộ trước công chúng.

Ở tuổi 60, NSƯT Việt Hoàn vẫn giữ được giọng hát nội lực và nguồn năng lượng dồi dào trên sân khấu.

Tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn hội ngộ trong đêm nhạc “Lời những yêu thương”.

Mở đầu đêm nhạc, Việt Hoàn cùng con gái Việt Thi thể hiện bản mashup “Mẹ - Cha và con gái”. Không chỉ hát, nam nghệ sĩ còn dành nhiều thời gian trò chuyện với khán giả về những miền đất gắn bó với cuộc đời mình: Thái Bình, nơi anh sinh ra; Hải Phòng, nơi anh từng sinh sống, công tác và Hà Nội, nơi anh hoạt động nghệ thuật.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của đêm diễn là khi giọng hát và hình ảnh cố NSND Lê Dung xuất hiện trên màn hình sân khấu trong tiết mục “Bài ca hy vọng”. Qua đó, Việt Hoàn nhắc lại những kỷ niệm và bày tỏ lòng tri ân đối với người thầy mà anh luôn kính trọng.

Trọng Tấn và Đăng Dương tin rằng đây chưa thể là live concert cuối cùng của Việt Hoàn.

Cuộc hội ngộ của tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn cũng là điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh “Thành phố hoa phượng đỏ”, ba nghệ sĩ cùng thể hiện “Ba quê” - sáng tác được nhạc sĩ Lưu Hà An viết riêng cho tam ca nhạc đỏ, kể về ba người sinh ra ở những vùng quê khác nhau nhưng có duyên gặp gỡ và cùng gắn bó với âm nhạc.

Chia sẻ trên sân khấu, Trọng Tấn nói: “Anh Việt Hoàn chính là động lực cho chúng tôi - những nghệ sĩ đi sau - có thêm năng lượng để làm nghề một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc và đầy nhiệt huyết”.

NSƯT Việt Hoàn và NSƯT Lan Anh thể hiện ca khúc “Chàng trai tháng 11”.

Nam ca sĩ còn tiết lộ các con của Việt Hoàn, Đăng Dương và Trọng Tấn đều chơi thân với nhau. Anh hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ nối nghiệp cha, cùng xuất hiện trên nhiều sân khấu.

Chứng kiến giọng hát và nguồn năng lượng của Việt Hoàn ở tuổi 60, cả Trọng Tấn và Đăng Dương đều cho rằng đây chắc chắn chưa thể là liveshow cuối cùng của người đồng nghiệp.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ song ca.

Đêm nhạc còn ghi dấu những khoảnh khắc tình cảm giữa Việt Hoàn và con gái. Việt Thi lựa chọn thể hiện “Tạm biệt chim én”, ca khúc từng giúp bố giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát hay Thái Bình năm 1985.

“Em có rất nhiều idol, nhưng đối với em, bố vẫn là idol đầu tiên. Em rất tự hào vì được làm con gái của nghệ sĩ Việt Hoàn, được làm con gái của chính idol của mình khiến em rất vui”, Việt Thi bộc bạch.

Việt Thi tự hào khi được đứng chung sân khấu với bố, người cô coi là thần tượng đầu tiên của mình.

Nếu nửa đầu chương trình mang nhiều màu sắc hồi tưởng thì chương III “Mãi mãi những đam mê” cho thấy một Việt Hoàn khác với hình ảnh giọng ca nhạc đỏ quen thuộc.

Nam nghệ sĩ thử sức với trích đoạn “Romeo and Juliet”, sau đó lần lượt thể hiện “Bésame Mucho”, “Triệu đóa hồng” và “Tình anh”. Những lựa chọn nằm ngoài sở trường quen thuộc mang đến sắc thái trẻ trung, lãng tử cho giọng hát Việt Hoàn. Tiếng vỗ tay, cổ vũ và gọi tên nam nghệ sĩ liên tục vang lên từ khán phòng.

Bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng sinh nhật NSƯT Việt Hoàn trong đêm nhạc đánh dấu tuổi 60.

Ở phần cuối, Việt Hoàn trở về với những ca khúc giàu chất tự sự như “Khúc thụy du”, “Ba kể con nghe” và đặc biệt là “Nếu một mai tôi bay lên trời” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Đặt trong một đêm nhạc đánh dấu tuổi 60, ca khúc gợi nhiều suy ngẫm về thời gian, sự sống và những yêu thương mà con người dành cho nhau.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, sân khấu không thiên về sự cầu kỳ mà sử dụng những khung tranh như một triển lãm, gợi mở từng giai đoạn trong cuộc đời nam nghệ sĩ.

“Lời những yêu thương” khép lại với ca khúc “Đường chúng ta đi”, những bó hoa và lời chúc mừng sinh nhật dành cho Việt Hoàn. Thay vì mang dáng dấp của một cuộc chia tay sân khấu, đêm nhạc cho thấy một nghệ sĩ ở tuổi 60 vẫn còn nhiều đam mê, vẫn muốn thử sức với những màu sắc âm nhạc mới sau bốn thập kỷ ca hát.