Tuấn Hưng ngừng hát giữa liveshow “Cảm ơn” để ngăn khán giả xô xát

Tối 26/6, liveshow "Cảm ơn" của ca sĩ Tuấn Hưng đã diễn ra trong sự mong chờ, háo hức của khán giả. Ngay từ 18h30, rất đông khán giả đã đổ dồn về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong khu vực phố đi bộ Hồ Gươm dù cho đến 20h, liveshow mới chính thức diễn ra.

An ninh và bảo vệ cho liveshow phải khá vất vả để sắp xếp khu vực khán đài, tạo các đường đi và cổng soát vé cũng như hướng dẫn khán giả về đúng khu vực của mình. Ngoài khách có vé được ngồi ở giữa, có hàng rào vây quanh thì có đến hàng nghìn fan đã "quây" chật kín khu vực sân khấu.

Tuấn Hưng.



Do lo ngại sẽ xảy ra những sự cố không hay khi tụ tập đông người ở ngoài trời và ban tổ chức không kiểm soát được, Tuấn Hưng và ekip đã phải thuê đến hơn 100 bảo vệ, cùng với lực lượng an ninh từ UBND Quận Hoàn Kiếm để đảm bảo liveshow được an toàn.

Tuy nhiên, một sự cố không may đã xảy ra bên ngoài khu vực hàng rào khiến Tuấn Hưng phải ngừng hát giữa chừng. Khi đang thể hiện ca khúc "Độc thoại", Tuấn Hưng đã phát hiện ra có khán giả đang xô xát phía dưới. Ngay lập tức, anh cho dừng ban nhạc và can ngăn: "Mọi người hãy bình tĩnh, giơ tay cao lên nào. Không được có sự xô xát ở đây. Mọi người đến đây để vui với anh mà".

An ninh và bảo vệ cũng giúp Tuấn Hưng dàn xếp vụ việc. Rất may sau đó không có sự cố nào về con người xảy ra và đêm nhạc kết thúc suôn sẻ./.

Clip: Tuấn Hưng ngừng hát để ngăn khán giả xô xát