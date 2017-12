Tùng Dương đeo “cánh chim”, ngẫu hứng hát Bolero tại đêm nhạc Imagine

Tối 24/12, đêm nhạc In the Spotlight với chủ đề Giáng sinh mang tên “Imagine” đã diễn ra trong tiết đông lạnh giá của Hà Nội.

Góp mặt trong đêm nhạc là 4 ca sĩ hàng đầu hiện nay: Tùng Dương, Trọng Tấn, Tấn Minh và Uyên Linh. Đặc biệt, Tùng Dương cùng Trọng Tấn và Tấn Minh đã lập thành nhóm tam ca “Three Tenors” đầu tiên của Việt Nam.

Trọng Tấn - Tấn Minh - Tùng Dương trong đêm nhạc "Imagine".

Là một trong ba ca sĩ hát chính trong đêm “Imagine”, Tùng Dương gây bất ngờ khi diện trang phục trắng, đeo đôi cánh chim tựa như cánh thiên thần và ngẫu hứng hát một đoạn ca khúc Bolero “Hai mùa Noel”.

Sau khi hát, Tùng Dương còn hóm hỉnh nói rằng: "Trong không khí Noel, xin phép khán giả cho Tùng Dương “xõa” một chút. Dương hát thử để khán giả nghe xem mình có hát dòng nhạc khác được không, và cũng để minh chứng cho một số người rằng Tùng Dương có thể hát Bolero".

Clip: Tùng Dương ngẫu hứng hát Bolero

Màn trình diễn ngẫu hứng này của Tùng Dương nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Trước đó, Tùng Dương từng gây tranh cãi khi lên tiếng về việc dòng nhạc Bolero là sự thụt lùi trong âm nhạc nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối. Nhiều ca sĩ đã phản ứng lại phát ngôn này và tỏ ra nghi ngờ, liệu Tùng Dương có biết hát nhạc Bolero để đưa ra nhận xét?

Màn trình diễn ngẫu hứng cũng là lời đáp trả lại sự nghi ngờ đó. Tuy nhiên, Tùng Dương chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình với Bolero chứ không theo đuổi dòng nhạc này.

Tùng Dương.

Ở những màn trình diễn khác, ấn tượng nhất trong đêm nhạc có lẽ là màn kết hợp của 3 giọng Tenor hàng đầu Việt Nam với những bài hát nổi tiếng. Trọng Tấn – Tấn Minh – Tùng Dương là những giọng ca solo xuất sắc, cũng có những phong cách khác nhau.

Nếu Tùng Dương với chất phiêu, quái dị thì Tấn Minh lại gắn với những bản ballad trữ tình, trong khi Trọng Tấn lại hào sảng với dòng nhạc cách mạng. Sự kết hợp này khiến khán giả tò mò, háo hức: Liệu cả 3 có thể bè phối tốt với nhau khi hát chung sân khấu?

Câu trả lời cho khán giả đã được giải đáp khi mở màn đêm diễn, 3 giọng nam đã hòa giọng trong ca khúc bất hủ “O Sole Mio”. Cách chia đoạn hợp lý để làm nổi bật lên giọng hát của nhau, bên cạnh những đoạn cao trào, những nốt vao vang và sáng được Trọng Tấn, Tùng Dương, Tấn Minh thể hiện đã khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Clip: Bộ ba Tenor thể hiện "Ave Maria"

Tiếp đó, bộ 3 còn thể hiện ca khúc kinh điển trong những dịp Giáng sinh là “Ave Maria mash up”, ca khúc Việt Nam “Người Hà Nội” và ca khúc “La Donna È Mobile”. Sự nâng đỡ, bè phối uyển chuyển giúp cả 3 đã thể hiện trọn vẹn được những tác phẩm này.

Để tạo sự thành công cho các phần trình diễn, dàn nhạc với sự chỉ huy của nhạc sĩ Hồng Kiên cùng những bản phối mới đầy tinh tế cho các ca khúc đã quá quen thuộc cũng là một điểm nhấn không thể không nhắc đến.

Ngoài các phần kết hợp, bộ 3 cũng hát đơn xen kẽ trong chương trình. Trọng Tấn chỉn chu với chất giọng vang, hào sảng với những nốt cao hoàn chỉnh trong “Bài thánh ca buồn”, “Áo mùa đông”. Tấn Minh da diết, tự sự và ngọt ngào với “Buồn ơi chào mi”, “Nỗi lòng người đi”.

Tấn Minh

Trong khi Tùng Dương thể hiện 4 ca khúc “O holy night”, “Have yourself a merry little Christmas”, “Gửi người em gái”, “Sẽ về thủ đô” với những nét rất riêng, đậm chất “Tùng Dương”.

Sự xuất hiện của Uyên Linh cũng là nét điểm xuyết nhẹ nhàng giữa màn trình diễn của 3 giọng ca nam. Vẫn với chất giọng đầy nội lực và cách phát âm tiếng Anh tốt, Uyên Linh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi trình bày “My grown up Chrismast list”, “All I want for Christmas is you”, “Và con tim đã vui trở lại”.

Uyên Linh còn có màn kết hợp với Trọng Tấn trong ca khúc “Silent night – Này em có nhớ”./.

Clip:“Silent night – Này em có nhớ”.