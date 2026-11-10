Tùng Dương lần đầu đóng cảnh yêu đương với nữ diễn viên kém 18 tuổi

Khán giả vốn quen với một Tùng Dương gai góc, cá tính trên sân khấu có dịp nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác của nam ca sĩ trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng". Không còn những màn trình diễn mạnh mẽ hay tạo hình cầu kỳ, lần này Tùng Dương hóa thân thành một người đàn ông đang yêu, có những khoảnh khắc tình tứ bên bạn diễn nữ trẻ tuổi.

Tùng Dương lần đầu đóng những cảnh yêu đương lãng mạn trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng".

Người đóng cặp với Tùng Dương là Chi Phạm, nữ diễn viên sinh năm 2001, từng tham gia các phim "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Trong MV do Ivan Trịnh đạo diễn, hai người vào vai một chàng trai gác hải đăng và cô gái làng chài, cùng trải qua câu chuyện tình yêu giữa khung cảnh biển trời Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Đây là lần đầu tiên Tùng Dương trực tiếp diễn xuất trong những phân cảnh yêu đương lãng mạn. Nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh giản dị, thể hiện những rung động của một người đàn ông khi bắt đầu yêu.

Tùng Dương và Chi Phạm hóa thân thành chàng trai gác hải đăng và cô gái làng chài trong MV.

Chuyện tình trong MV bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, chàng trai gác hải đăng và cô gái làng chài dần trở nên thân thiết. Họ gửi lời nhắn cho nhau qua những chiếc máy bay giấy, cánh diều, rồi cùng đi dọc bờ biển, nhóm lửa, ăn cơm và chia sẻ những công việc thường ngày.

Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng ngắm biển. Tình cảm cứ thế lớn dần từ những điều giản dị, không cần những lời tỏ tình trực tiếp.

Tuy nhiên, khi cả hai dần trở nên gắn bó, chàng trai bất ngờ phải rời làng. Trong lần gặp cuối, anh không đủ can đảm nói lời chia tay, cũng chưa kịp thổ lộ tình cảm. Cuộc chia xa để lại những lời chưa nói và nỗi nhớ về người con gái nơi làng chài.

Nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh giản dị, lãng mạn, khác với phong cách gai góc quen thuộc trên sân khấu.

Sau thời gian xa cách, chàng trai quyết định trở về. MV khép lại bằng cảnh cô gái chạy về phía người mình thương, cả hai ôm chặt lấy nhau. Đáng chú ý, cuộc hội ngộ này cũng chính là hình ảnh xuất hiện ở đầu MV, tạo nên kết cấu vòng tròn cho câu chuyện.

Không chỉ thay đổi hình ảnh, Tùng Dương còn thử sức với màu sắc âm nhạc khác biệt. "Hàng vạn năm ánh sáng" là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, mang giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng.

Thay vì những cao trào mạnh mẽ hay cách xử lý giàu tính thể nghiệm thường thấy, nam ca sĩ lựa chọn lối hát mềm mại, tiết chế kỹ thuật để truyền tải câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và những điều khó nói thành lời.

Sự thay đổi này cho thấy một khía cạnh khác của Tùng Dương. Bên cạnh hình ảnh quyết liệt, luôn tìm tòi những cách thể hiện mới trong âm nhạc, nam ca sĩ còn thử sức với hình tượng lãng mạn, gần gũi hơn.

MV "Hàng vạn năm ánh sáng" được giới thiệu khi Tùng Dương đang chuẩn bị cho live concert "Bay về phía mặt trời", dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây được giới thiệu là live concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Tùng Dương.

Trong thời gian chuẩn bị cho đêm nhạc, nam ca sĩ vẫn tiếp tục giới thiệu những ca khúc mang màu sắc khác nhau. Với "Hàng vạn năm ánh sáng", Tùng Dương chọn kể một câu chuyện tình yêu bằng cả giọng hát lẫn diễn xuất, thay vì chỉ đứng trước micro như những lần xuất hiện quen thuộc.