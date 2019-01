Tùng Dương, Tấn Minh, Trọng Tấn tập hát "ca trù ngày xuân"

Chỉ còn 2 ngày nữa, chương trình In thespoltlight số đầu tiên của năm 2019 sẽ được diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cả tuần nay, các ca sỹ Tùng Dương, Trọng Tấn, Tấn Minh và diva Hồng Nhung miệt mài tập luyện với dàn nhạc In thespotlight để chuẩn bị sẵn sàng bùng cháy, thăng hoa trong đêm diễn. Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp) có lẽ là một trong những bài hát hay nhất về Hà Nội trong thế kỷ 20 của nền nhạc Việt, và người được cho là hát hay nhất bài này, chính là cô gái Hà Nội Hồng Nhung – một trong 4 Diva của nhạc Việt đương đại. Một trong những phần kết hợp giữa các ca sỹ tạo được ấn tượng mạnh, và có thể coi như điểm nhấn của chương trình, đó là các màn “tam ca” của 3 Divo nhạc Việt: Tấn Minh – Trọng Tấn – Tùng Dương, mà trong đó, ca khúc Một nét ca trù ngày xuân chắc chắn sẽ tạo nên những bất ngờ cho khán giả. Đây là bài hát mang âm hưởng ca trù và trước nay được các nữ nghệ sỹ trình bày. Gần đây, Tùng Dương có hát bài hát này và mang nhiều âm hưởng dân gian. Tuy nhiên, với việc hoà giọng của Tấn Minh – một giọng hát “thuần” Pop ballad, Trọng Tấn – một giọng “nhạc đỏ” đậm đặc cùng với Tùng Dương – một giọng hát biến hoá đa sắc thì nhạc sỹ Hồng Kiên phải “vận công” để làm ra một bản phối vừa đảm bảo đúng tính chất của ca khúc, vẫn mang nét âm hưởng ca trù, lại phải vừa phù hợp và tận dụng được hết thế mạnh của cả 3 giọng hát với 3 “màu sắc” khác nhau, đó thực sự là một thử thách với Hồng Kiên. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tập luyện, bản thân cả Tùng Dương, Trọng Tấn và Tấn Minh đều ngạc nhiên và vô cùng thích thú với bản phối khí mới mẻ và đầy cuốn hút này. Ca sỹ Tấn Minh chia sẻ: “Làm việc với Hồng Kiên từ rất lâu và rất nhiều chương trình rồi, nhưng quả thật không thể nào “đoán” hết được mỗi chương trình anh ấy sẽ làm thế nào. Với những ca khúc quá quen thuộc về mùa xuân như những bài hát trong chương trình In thespolight lần này thì thực sự ai làm phối khí cũng sẽ là một thử thách cực lớn. Tuy nhiên, Hồng Kiên đã có những bản phối mới mẻ mà ngay cả Tấn Minh cũng bất ngờ, và chúng tôi thực sự say mê tập luyện không chỉ bằng trách nhiệm, mà cả bằng sự đam mê, thích thú bởi chính sự hấp dẫn từ những bản phối khí của nhạc sỹ Hồng Kiên”. Quả thật, với hơn 20 bài hát về mùa xuân quen thuộc, nhạc sỹ Hồng Kiên đã thực sự khoác lên đó những tấm áo mới vừa vặn và hợp thời bằng những bản phối đỉnh cao. Với dàn nhạc “khủng” là sự hoà hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam, những ca khúc về mùa xuân vẫn giữ được nét đáng yêu của âm nhạc truyền thống mà vẫn mang được hơi thở của thời đại, sự văn minh và tính cập nhật. Sự hoà quyện từ dàn nhạc đến ca sỹ trong từng tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt, như một món quà chào năm mới mà những người làm chương trình In thespotlght muốn gửi tặng đến những khán giả nhân dịp xuân Kỷ Hợi đang đến rất gần.

