VOV Sonata - FM89: Khi giao hưởng, thính phòng trở thành người bạn đồng hành

Chinh phục thính giả bằng sự chỉn chu trong từng giai điệu

Biết VOV Sonata - FM89 qua đợt phát sóng thử nghiệm, Nguyễn Kiên – một nhân viên văn phòng đã tìm tần số FM89 để trải nghiệm. Điều giữ chân anh ở lại chính là sự nghiêm túc, chỉn chu của đội ngũ biên tập viên trong việc lựa chọn các tác phẩm giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển và jazz để phát sóng 24/24 giờ.

Nguyễn Kiên thường nghe VOV Sonata - FM89 vào buổi sáng với những giai điệu vui tươi, giống như một cách lên dây cót tinh thần trước khi bắt đầu công việc.

“Đây đều là những dòng nhạc đòi hỏi người nghe phải dành thời gian và sự chú tâm nhất định, điều dường như ngày càng trở nên hiếm hoi trong nhịp sống hiện đại. Với tôi, lựa chọn nghe VOV Sonata - FM89 giống như một cách để nhịp sống chậm lại, đồng thời có thể tiếp cận và thưởng thức những giá trị văn hóa, nghệ thuật”, anh chia sẻ.

VOV Sonata - FM89 đưa giao hưởng, thính phòng và jazz đến gần hơn với giới trẻ

Theo Nguyễn Kiên, VOV Sonata - FM89 có sự khác biệt rõ rệt so với các nền tảng nghe nhạc trực tuyến hiện nay. Các nền tảng này có ưu thế về tính chủ động, khi người dùng có thể tìm kiếm và nghe bất kỳ tác phẩm nào mình yêu thích. Thuật toán cũng ngày càng hiểu rõ thói quen, sở thích của từng người. Tuy nhiên, chính điều đó đôi khi lại khiến chúng ta chỉ quanh quẩn trong vùng thưởng thức quen thuộc, ít có cơ hội khám phá những điều mới mẻ.

“Trong khi đó, VOV Sonata - FM89 mang đến cho tôi trải nghiệm ‘tình cờ có định hướng’. Phía sau mỗi khung giờ phát sóng là quá trình lựa chọn tác phẩm, tính toán thời lượng và dàn dựng kỹ lưỡng của đội ngũ biên tập viên, nhằm tạo nên sự kết nối hợp lý giữa các bản nhạc. Nhờ vậy, tôi có cơ hội tiếp cận những tác phẩm mà trước đây mình chưa từng biết đến hoặc chưa từng chủ động tìm nghe”, Nguyễn Kiên cho biết.

Nguyễn Kiên cho rằng kênh VOV Sonata - FM89 đã có nền tảng tốt ngay từ giai đoạn phát sóng thử nghiệm. “VOV Sonata - FM89 có thể tăng cường khai thác các tác phẩm giao hưởng, thính phòng của Việt Nam, đồng thời giới thiệu thêm những câu chuyện về tác giả và hoàn cảnh ra đời của từng tác phẩm. Điều này không chỉ làm phong phú nội dung phát sóng mà còn góp phần đưa những giá trị âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với công chúng”.

“Giữa các tiết mục âm nhạc, VOV Sonata - FM89 có thể lồng ghép những thông tin, kiến thức ngắn gọn, thú vị và dễ tiếp cận về âm nhạc. Qua đó, thính giả vừa được thưởng thức những tác phẩm yêu thích, vừa có cơ hội bổ sung kiến thức, từng bước nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật của mình”, anh chia sẻ.

Người bạn đồng hành trên mỗi cung đường

Là một tài xế xe công nghệ, anh Nguyễn Minh Quang chia sẻ tình cờ biết VOV Sonata - FM89 trong một lần tìm kiếm các kênh phát thanh trên điện thoại. “Công việc lái xe khiến tôi phải di chuyển ngoài đường nhiều giờ mỗi ngày, có những hôm chạy xe từ sáng sớm đến tối muộn. Trước đây, tôi thường nghe nhạc trẻ hoặc các chương trình tin tức, nhưng nghe nhiều cũng có lúc thấy nhàm chán. Khi biết đến VOV Sonata - FM89, tôi thử nghe và dần cảm thấy yêu thích”.

Dù không được đào tạo về âm nhạc, cũng không hiểu rõ được hết các thể loại giao hưởng, thính phòng hay jazz, Minh Quang vẫn cảm thấy thư thái khi nghe những giai điệu trên VOV Sonata - FM89. Nam tài xế cho biết thường nghe Sonata vào buổi sáng hoặc những lúc chạy xe đường dài. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, đường phố đông đúc, tiếng còi xe nhiều, anh cảm thấy những bản nhạc không lời giúp mình bình tĩnh và tập trung hơn.

Trên radio hoặc ô tô, bật sóng FM tần số 89 MHZ ở 10 khu vực, địa bàn trọng điểm để nghe VOV Sonata - FM89.

“Tôi thích những giai điệu piano, violin nhẹ nhàng và một số bản jazz có tiết tấu vừa phải. Có những hôm gặp khách cũng nghe nhạc trên xe, hai bên có thể cùng thưởng thức và trò chuyện về âm nhạc. Đó là một niềm vui nhỏ trong công việc hằng ngày”, anh Minh Quang chia sẻ.

Theo nam tài xế, các nền tảng trực tuyến có ưu điểm là muốn nghe bài gì thì tìm bài đó, rất tiện lợi. Nhưng VOV Sonata - FM89 có cái hay riêng là không cần phải lựa chọn quá nhiều. Cứ bật kênh lên là có thể nghe những chương trình được biên tập sẵn. “Với người không có nhiều kiến thức về âm nhạc như tôi, cách tiếp cận này khá thuận tiện”.

Không gian âm nhạc cho tâm hồn thư thái

Với một giáo viên yoga như chị Trần Ngọc Anh, âm nhạc không chỉ là giai điệu thư giãn mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn. Biết kênh VOV Sonata - FM89 qua mạng xã hội, chị thường lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, có chiều sâu để vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối, khi có thời gian dành riêng cho bản thân.

“Điều khiến tôi yêu thích VOV Sonata - FM89 là kênh mang đến một không gian âm nhạc khác biệt, nơi tôi có thể thưởng thức những tác phẩm giao hưởng, thính phòng và jazz một cách trọn vẹn, đồng thời tìm thấy sự thư thái sau những giờ làm việc bận rộn”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng và jazz.

Theo Ngọc Anh, điểm khác biệt lớn nhất là VOV Sonata - FM89 mang đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc có sự chọn lọc và dẫn dắt. Chị cảm thấy mình được đưa vào một không gian văn hóa âm nhạc rộng mở hơn, thay vì chỉ đơn thuần bật nhạc để giải trí.

“Tôi nghĩ VOV Sonata - FM89 có vai trò quan trọng trong việc giúp công chúng tiếp cận với âm nhạc hàn lâm theo cách gần gũi hơn. Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đôi khi nghĩ rằng nhạc giao hưởng hay thính phòng khá khó nghe, có phần xa cách. Nhưng thực tế, âm nhạc không có ranh giới về tuổi tác hay trình độ thưởng thức. Chỉ cần chúng ta dành thời gian lắng nghe và cảm nhận, mỗi tác phẩm đều có thể chạm đến những cảm xúc rất riêng”, chị bày tỏ.

Chị Ngọc Anh mong muốn kênh VOV Sonata - FM89 có thể tăng cường tương tác với thính giả, để người nghe gửi yêu cầu về những bản nhạc mình yêu thích hoặc chia sẻ câu chuyện gắn với âm nhạc. “Tôi nghĩ khi có sự kết nối ấy, VOV Sonata - FM89 sẽ không chỉ là một kênh phát nhạc mà còn trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người”.