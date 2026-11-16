VOV Sonata - FM89: Từ kênh âm nhạc mới đến những kết nối quốc tế

Theo ông Andrew Davies, Trưởng bộ phận Phát thanh của Liên đoàn Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), sự xuất hiện của một kênh âm nhạc cổ điển mới là điều đáng chú ý khi phần lớn các kênh cùng loại trên thế giới đã có lịch sử hoạt động lâu năm. Ông cho rằng, thông qua mạng lưới ABU, VOV Sonata - FM89 có thể tiếp cận nguồn bản thu, kinh nghiệm sản xuất từ các đài thành viên, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu âm nhạc Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Trao đổi với PV VOV.VN, ông Andrew Davies chia sẻ về những cơ hội hợp tác dành cho VOV Sonata - FM89, các yêu cầu về chất lượng bản thu, bản quyền cũng như vai trò của âm nhạc trong việc kết nối những nền văn hóa khác nhau.

Ông Andrew Davies, Trưởng bộ phận Phát thanh của Liên đoàn Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU)

PV: VOV Sonata - FM89 là kênh âm nhạc cổ điển chuyên biệt mới ra mắt của Đài Tiếng nói Việt Nam. ABU đã hỗ trợ rất nhiều cho việc phát triển kênh này. VOV Sonata - FM89 phát sóng 24 giờ một ngày, tập trung vào âm nhạc giao hưởng, thính phòng và jazz. Khi lần đầu tiên biết về mô hình này, điều gì khiến ông ấn tượng nhất?

Ông Andrew Davies: Tôi nghĩ đây là một sự kiện ra mắt thực sự thú vị vì có rất ít đài phát thanh nhạc cổ điển mà tôi có thể nhớ tới đã ra mắt trong vài năm qua. Các đài phát thanh cổ điển phần lớn đều được điều hành bởi các cơ quan truyền thông công cộng và đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Vì vậy, tôi nghĩ đây là một cơ hội thực sự thú vị cho một đài phát thanh mới hoặc một cơ quan truyền thông uy tín và lâu đời ra mắt một điều gì đó mới mẻ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển.

Tôi không thể nghĩ đến bất kỳ kênh truyền thông công cộng nào tương tự như VOV Sonata - FM89 được ra mắt trong suốt 20 năm qua, ngoại trừ một công ty thương mại ở Anh. Do đó, đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu một đài phát thanh nhạc cổ điển ngay từ những bước đầu tiên.

Đại diện ABU đánh giá cao sự ra đời của VOV Sonata - FM89, đồng thời chia sẻ cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi bản thu và giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

PV: VOV Sonata - FM89 hy vọng sẽ giới thiệu tới thính giả Việt Nam âm nhạc cổ điển và jazz từ các quốc gia trong khu vực. Vậy các thành viên ABU có thể chia sẻ các bản ghi âm và chương trình hòa nhạc với nhau như thế nào? Điều này giúp xây dựng cầu nối âm nhạc giữa công chúng các nước châu Á - Thái Bình Dương ra sao?

Ông Andrew Davies: Một trong những điều tuyệt vời nhất về ABU là sự đa dạng của các thành viên, trải dài từ Thái Bình Dương, châu Âu đến khu vực châu Á. Đó là sự đa dạng với nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và hệ thống chính trị khác nhau.

Khẩu hiệu của ABU chính là "Đoàn kết trong đa dạng" (Unity in Diversity) – một thông điệp vô cùng quan trọng, phản ánh cốt lõi hoạt động của ABU.

Về cách thức kết nối, chúng tôi thực hiện thông qua nền tảng ABU SoundWorks. Đây là nền tảng mới được nâng cấp từ ABU Music Exchange trước đây. SoundWorks không chỉ chia sẻ âm nhạc mà còn cung cấp cả hiệu ứng âm thanh. Đó cũng chính là hai yếu tố vô cùng hữu ích cho công tác sản xuất của các đài thành viên như làm phim tài liệu, podcast hay kịch truyền thanh.

Điểm đặc biệt của âm nhạc, nhất là âm nhạc cổ điển, là khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ. Ngôn ngữ có thể gây hạn chế nếu các quốc gia không nói chung một tiếng, nhưng âm nhạc thì không cần ngôn ngữ để cảm nhận.

Tôi tin rằng thông qua VOV Sonata - FM89 và các nền tảng của ABU, chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự giao lưu này.

PV: Nếu VOV Sonata - FM89 muốn tham gia tích cực hơn vào việc trao đổi nội dung giữa các thành viên ABU, kênh cần chuẩn bị những gì về mặt nội dung và yêu cầu kỹ thuật đối với chương trình?

Ông Andrew Davies: Đầu tiên, bản ghi âm phải đạt chất lượng tốt nhất có thể, đặc biệt là âm lượng và mức độ âm thanh cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung.

Mặc dù không phải là kỹ sư âm thanh để đi sâu vào chi tiết, nhưng tôi biết luôn có các tiêu chuẩn chung mà ABU có thể hỗ trợ tư vấn dựa trên kinh nghiệm từ các đài phát thanh khác.

Thứ hai, các buổi biểu diễn âm nhạc được thu âm phải đạt chất lượng chuyên môn cao nhất.

Thứ ba là vấn đề bản quyền. Bản quyền âm nhạc rất phức tạp vì một bản thu có thể được cấp phép ở quốc gia này nhưng lại bị giới hạn ở quốc gia khác, và các hãng thu âm quản lý vấn đề này rất nghiêm ngặt.

Việc làm rõ bản quyền ngay từ đầu cho các bản ghi của VOV Sonata - FM89 là cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn như liệu Radio Romania chỉ được phát tại Romania, hay ABC chỉ phát tại Australia. Nếu không làm rõ ngay từ đầu, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phân phối và phát sóng rộng rãi của các bản thu.

PV: Ngoài việc trao đổi nội dung, còn có những cơ hội hợp tác nào khác giữa VOV Sonata - FM89 và các thành viên ABU, ví dụ như các dự án chung, trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân sự hoặc tham gia mạng lưới sự kiện của ABU? VOV Sonata - FM89 có thể đóng góp ngược lại cho cộng đồng ABU như thế nào thông qua việc giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với các thành viên khác?

Ông Andrew Davies: VOV có thể tham gia sâu hơn với cộng đồng ABU thông qua các hoạt động nội dung, đặc biệt là Lễ hội Nội dung (Confest) được tổ chức hằng năm. Đây là cơ hội tuyệt vời để tập trung thảo luận về nội dung, quy trình sản xuất và trao đổi quanh chủ đề âm nhạc phát thanh.

Bên cạnh đó là các hội thảo trực tuyến (webinars) và trao đổi chuyên môn. Chúng tôi đã lập Nhóm Podcast ABU mà VOV tham gia rất tích cực.

Tương tự, đối với nhạc cổ điển, nơi yêu cầu những kỹ năng sản xuất hết sức đặc thù và mang tính thủ công cao, các nhà sản xuất từ NHK (Nhật Bản), Shanghai Media Group (Trung Quốc), ABC (Australia) hay TRT (Thổ Nhĩ Kỳ) có thể chia sẻ kinh nghiệm với VOV.

Đây là sự trao đổi hai chiều: VOV học hỏi từ họ và họ cũng học hỏi ngược lại từ VOV. Sự cởi mở trao đổi chính là tinh thần cốt lõi của ABU.

Cuối cùng, đây là cơ hội thực sự thú vị để quảng bá và "xuất khẩu" văn hóa Việt Nam ra thế giới. Mọi người biết đến Việt Nam qua nhiều khía cạnh, và dù âm nhạc cổ điển hiện chưa phải là điểm định vị chính, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một kênh kể câu chuyện Việt Nam đầy sức mạnh trong tương lai.

Tôi tin tưởng VOV Sonata - FM89 sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong những năm tới.

PV: Xin cảm ơn ông!