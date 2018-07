Vũ Cát Tường cùng trai đẹp Shin Hyun Woo lần đầu hợp tác âm nhạc

Vào ngày 13/7 vừa qua, Shin Hyun Woo – nam ca/nhạc sĩ từng gây sốt khi tham gia I can see your voice mùa 2 tại Hàn Quốc - đã đánh dấu sự trở lại của anh trong âm nhạc khi chính thức ra mắt ca khúc Come back home trên nhiều trang web âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Shin Hyun Woo là một ca/nhạc sĩ được xem như hiện tượng mạng khi tham gia I can see your voice mùa 2 tại Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai và chất giọng đẹp, đầy cảm xúc nhưng anh phải mất đến gần 10 năm mới có thể nổi tiếng ở quê nhà. Sản phẩm âm nhạc lần này được anh thực hiện để đánh dấu sự trở lại của mình sau 1 năm kể từ khi tung single Shin Hyun Woo. Đối với khán giả tại Việt Nam, Come back home không phải là ca khúc nào xa lạ mà là một bản hit của Vũ Cát Tường được cô cho ra mắt vào cuối năm 2017. Trong một lần tình cờ nghe được Come back home trên Youtube, Shin Hyun Woo cảm thấy rất thích thú và ngay lập tức liên lạc với Vũ Cát Tường để xin phép nữ ca/nhạc sĩ được sử dụng ca khúc này làm thành single để đánh dấu sự trở lại của anh tại Hàn Quốc. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Vũ Cát Tường, Shin Hyun Woo đã tự dịch lại lời bài hát sang tiếng Hàn và được chính chủ nhân ca khúc hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình sản xuất, tập hát... để có thể truyền tải được trọn vẹn cảm xúc của Come back home đến người nghe. Trước đây, Vũ Cát Tường từng kết hợp với những cái tên có giọng hát đẹp như Hakoota Dũng Hà trong Em ơi hay với Hoàng Phong trong Buổi sáng bình thường. Vũ Cát Tường cho biết, “Đối với bản thân tôi, khi quyết định kết hợp với một nghệ sĩ nào đó, tôi không dựa vào việc họ có tiếng tăm hay địa vị ra sao mà quan trọng nhất là giọng hát đó có thuyết phục được tôi hay không. Cũng vì ấn tượng bởi chất giọng đẹp, khi nghe Shin Hyun Woo hát, tôi rất xúc động bởi đây là người nước ngoài hát Come back home cảm xúc và khiến tôi ưng ý nhất từ trước đến nay”. Một điều đặc biệt là Come back home phiên bản tiếng Hàn cũng đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của 2 ca/nhạc sĩ của Việt Nam - Hàn Quốc. Nếu Shin Hyun Woo là một ca/nhạc sĩ vừa được biết đến gần đây tại xứ sở Kim Chi thì Vũ Cát Tường lại là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam với rất nhiều thành công nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc. Chính vì vậy, Vũ Cát Tường cũng hi vọng, với ca khúc này và sự hỗ trợ của cô sẽ giúp Shin Hyun Woo có được nhiều thành công hơn nữa. Mặc dù lần đầu kết hợp cùng nhau nhưng trong hậu trường, Vũ Cát Tường và Shin Hyun Woo rất vui vẻ hợp tác và thường xuyên đùa giỡn để tạo không khí thoải mái cho buổi làm việc. f1a3681a335bf1b951ac8eafc57f0a4a/5b4cb79b/2018_07_14/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/Shin_Hyun_Woo____Come_back_home_Vietsub.mp4

