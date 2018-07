Vũ Cát Tường hóa thân thành "Hoàng tử bé" cô đơn giữa sa mạc

Thời gian qua, mặc cho nhiều nghệ sĩ tung hàng loạt sản phẩm đánh dấu sự trở lại với âm nhạc nhưng Vũ Cát Tường lại khá im hơi lặng tiếng kể từ sau bản hit You are mine. Thế nhưng, nữ ca sĩ không dành thời gian đó để nghỉ ngơi mà âm thầm thực hiện những dự án khủng sắp tới từ giờ đến cuối năm, trong đó nổi bật là chuẩn bị cho việc ra mắt chai nước hoa thứ 2 của mình. Sau thành công của chai nước hoa đầu tiên nằm trong BST The Notes by Vũ Cát Tường mang tên Come back home ra mắt vào cuối năm ngoái, ngày 31/7/2018, Vũ Cát Tường tiếp tục kết hợp với công ty chế tác mùi hương hàng đầu thế giới Firmenich để chính thức cho ra mắt chai nước hoa tiếp theo mang tên The Little Prince – Hoàng tử bé. Chia sẻ lý do vì sao lại chọn cái tên này cho sản phẩm nước hoa thứ 2 của mình, nữ ca/nhạc sĩ cho biết, cô vốn luôn yêu thích hình tượng Hoàng tử bé trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry. "Giữa cuộc sống hiện tại, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người sống như một hoàng tử bé trong tinh cầu của chính họ. Một nơi chỉ có sự ngây thơ tin tưởng, có bóng hình một bông hồng duy nhất đã cảm hoá được họ. Đi khắp thế gian, tưởng chừng như có bông hồng nào đó giống nàng, nhưng không, nàng vẫn là duy nhất" - Vũ Cát Tường chia sẻ. Khác với vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình, sâu thẳm bên trong con người Vũ Cát Tường lại là một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, luôn mang cảm xúc đặt để trong từng sản phẩm gửi đến khán giả. Cũng vì vậy, nữ ca sĩ tỉ mỉ lựa chọn mùi hương của hoa hồng đỏ, cho thêm những nốt hoắc hương - patchouli vừa ngọt ngào vừa trầm ấm trên nền gỗ và một chút xạ hương. "The Little Prince là mùi hương tôi dành cho những kẻ lãng mạn đến vô vọng như mình - những người đi tìm một tinh cầu ướp đẫm hương hoa, nâng niu trong lòng tình cảm với một bông hoa kiều diễm mà lạnh lùng, mãi là đứa trẻ không chịu lớn" - giọng ca You are mine bộc bạch. Bên cạnh việc ra mắt chai nước hoa thứ 2 nằm trong BST của mình, Vũ Cát Tường cũng thực hiện một bộ ảnh mới với hình tượng của một hoàng tử bé cô đơn giữa sa mạc. Vì muốn có được những khung ảnh ưng ý nhất, nữ ca sĩ cùng ekip của mình đã lặn lội ra tận đồi cát ở Bình Thuận giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Thế nhưng, khi đang chụp giữa chừng, trời bỗng dưng đổ mưa khiến cát bay hết vào mắt, mũi của Vũ Cát Tường nhưng nữ HLV Giọng hát Việt nhí 2018 vẫn cố gắng để có được bộ ảnh nghệ thuật đúng với cái tên Hoàng tử bé. Nhờ vậy, khán giả cực kì ấn tượng với loạt khoảnh khắc Vũ Cát Tường cô đơn giữa những đồi cát đầy nắng gió hay thả hồn bên một đóa hoa hồng đỏ được trồng trên cát. Bản thân Vũ Cát Tường từ những ngày đầu mới bước chân vào showbiz cũng tự nhận thấy mình cô độc trong thế giới của chính mình. Chính vì thế, nữ ca sĩ không gặp quá nhiều khó khăn để có thể hóa thân thành hình tượng hoàng tử bé cô đơn trong dự án lần này. Bộ ảnh cũng lý giải cho việc làn da trắng ngần ngày nào của Vũ Cát Tường giờ đã được nâu hóa. Được biết, The Little Prince - sản phẩm nước hoa thứ 2 của Vũ Cát Tường sẽ chính thức lên kệ vào 9h sáng 31/7. Sản phẩm này cũng là “phát súng” đầu tiên, mở màn cho hàng loạt các dự án đang được cô ấp ủ suốt thời gian qua và sẽ lần lượt cho ra mắt trong thời điểm nửa cuối năm 2018. Ngắm Vũ Cát Tường đầy lãng tử khi hóa thân thành Hoàng tử bé...

