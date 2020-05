Wendy (Red Velvet) và Zico gây sốt với nhạc phim “Quân vương bất diệt“

Chiều 16/5, ca khúc nhạc phim "Quân vương bất diệt" (The King: Eternal Monarch) có sự góp giọng của cặp đôi Wendy (Red Velvet) và "quái vật nhạc số" Zico chính thức được phát hành. Ca khúc có tựa đề "My day is filled with you" ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sự kết hợp của bộ đôi này đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Ca khúc được sáng tác bởi Zico, nhằm thể hiện cảm xúc của hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) dành cho Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng đàn piano. Bên cạnh đó, lời bài hát lãng mạn được thể hiện bởi giọng hát du dương của Wendy nhanh chóng gây sốt.

Đặc biệt, ca khúc "My day is filled with you" là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Wendy sau thời gian nằm viện vì chấn thương cuối năm ngoái. Chính vì vậy nên ca khúc này không chỉ góp phần giúp "Quân vương bất diệt" thu hút thêm sự chú ý trong thời gian tới mà còn hứa hẹn công phá các bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc./.