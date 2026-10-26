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Xúc động hình ảnh người mẹ Khmer Nam Bộ trong MV mới của nữ ca sĩ Phúc Anh

Thứ Hai, 09:44, 26/10/2026
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VOV.VN - Phúc Anh ra mắt MV “Mẹ cò”, kể câu chuyện về người mẹ tảo tần, tình mẫu tử và lòng hiếu thảo, đồng thời lồng ghép những nét văn hóa Khmer Nam Bộ qua hình ảnh mái chùa, các vị sư Phật giáo Nam tông và đời sống bản địa.

Sau hành trình đi qua nhiều tỉnh, thành để tìm hiểu đời sống, văn hóa của các cộng đồng dân tộc, Phúc Anh tiếp tục dự án “54 dân tộc Việt Nam” bằng MV “Mẹ cò”. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch, bên cạnh việc trực tiếp sáng tác, thể hiện ca khúc.

xuc dong hinh anh nguoi me khmer nam bo trong mv moi cua nu ca si phuc anh hinh anh 1
“Mẹ cò” đánh dấu lần đầu Phúc Anh đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch.

“Mẹ cò” lựa chọn hình tượng con cò - hình ảnh quen thuộc trong ca dao, dân ca và những lời ru của người Việt - làm điểm tựa cho câu chuyện về người mẹ tảo tần. Từ hình ảnh cánh cò lặn lội trên đồng ruộng, ca khúc gợi nhắc những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ dành cho gia đình và con cái.

MV kể về một người mẹ ngoài 30 tuổi một mình nuôi bốn người con sau khi chồng đi làm ăn xa và không trở về. Giữa cuộc sống nghèo khó ở miền quê Nam Bộ, bà ngày ngày gánh hàng ra đồng, chắt chiu từng bữa ăn để chăm sóc các con.

xuc dong hinh anh nguoi me khmer nam bo trong mv moi cua nu ca si phuc anh hinh anh 2

Trong bốn người con, An - người con trai thứ hai - từ nhỏ thường dành phần cơm của mình để cúng dường các vị sư khất thực đi ngang qua nhà. Người mẹ không ngăn cản mà còn ủng hộ, trao thêm thức ăn để con mang đến cúng dường. Khi trưởng thành, An xin xuất gia và được mẹ đồng ý.

Thời gian trôi qua, những người con lần lượt trưởng thành, lập gia đình hoặc bước vào đời sống tu hành. Người mẹ vẫn sống trong căn nhà cũ, tiếp tục lao động và dành sự quan tâm cho những trẻ em nghèo trong xóm. Dù các con đã có cuộc sống riêng, bà vẫn giữ thói quen dọn đủ năm phần cơm như khi cả gia đình còn quây quần bên nhau.

xuc dong hinh anh nguoi me khmer nam bo trong mv moi cua nu ca si phuc anh hinh anh 3
MV khai thác câu chuyện về một người mẹ một mình nuôi bốn người con ở miền quê Nam Bộ.

Khi tuổi cao và lâm bệnh, người mẹ giấu tình trạng sức khỏe vì không muốn các con lo lắng. Chỉ khi một đứa trẻ trong xóm phát hiện và báo tin, An cùng ba người chị em mới trở về chăm sóc mẹ trong những ngày cuối đời. Câu chuyện khép lại với hình ảnh người mẹ ra đi trong vòng tay các con, nhấn vào sự tiếp nối của tình thương và những hành động thiện lành qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, “Mẹ cò” còn lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hình ảnh mái chùa Khmer, các vị sư Phật giáo Nam tông đi khất thực, việc cúng dường và truyền thống xuất gia của các cậu bé Khmer được đưa vào diễn biến của MV.

 

Theo ê-kíp, các chi tiết văn hóa không chỉ tạo bối cảnh cho câu chuyện mà còn gắn với hành trình trưởng thành của nhân vật An, từ một cậu bé biết chia sẻ phần cơm của mình đến khi lựa chọn đời sống tu hành.

Trước “Mẹ cò”, dự án “54 dân tộc Việt Nam” đã thực hiện các MV “Ta từ đâu tới”, “Trẻ vùng cao” và “54 dân tộc Việt Nam”. Dự án cũng thực hiện bức tranh “Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam” với sự tham gia của học sinh thuộc đủ 54 dân tộc tại nhiều tỉnh, thành và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.

Với “Mẹ cò”, Phúc Anh tiếp tục khai thác các chất liệu văn hóa, đời sống bản địa, đồng thời chuyển trọng tâm sang những câu chuyện gia đình, tình thân và lòng hiếu thảo.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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