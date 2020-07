“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

Vào thời điểm dịch Covid-19 khiến nhiều thành phố trên thế giới bị phong tỏa, âm nhạc đang giúp không ít người vượt qua cảm giác lo âu, đoàn kết với nhau để kiên cường vượt qua dịch bệnh.

Gần đây, ứng dụng học piano trực tuyến hàng đầu thế giới “Playground Sessions” đã công bố các bản ký âm, phổ nhạc miễn phí để những người yêu âm nhạc toàn cầu cùng học và chơi ca khúc bất hủ “You raise me up”. Hàng ngàn bản ghi âm của hơn 7.000 người chơi nhạc chuyên nghiệp và nghiệp dư từ 52 quốc gia đã được hòa quyện và đưa lên ứng dụng này, tạo ra một cuộc trình diễn trực tuyến lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành “Playground Sessions”, ông Chris Vance cho biết: “ Tất cả những gì mà chúng tôi muốn làm là tạo ra một chút vui vẻ cho mọi người trong thời điểm khó khăn này. Âm nhạc và học hỏi có sức mạnh to lớn. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa chúng đã khiến cho bản trình diễn “You Raise Me Up” trở nên hấp dẫn và sâu sắc”.

Anh Len Dozois - một người tham gia hòa âm sống ở Gruzia chia sẻ: “Chơi nhạc giúp mọi người tập trung vào một điều gì đó tích cực trong thời gian dịch bệnh. Bản nhạc “You raise me up” thực sự nâng đỡ tâm hồn chúng ta. Học một điều gì đó mới mẻ luôn tốt. Ở thời điểm này, nó còn là sự phi thường”.

“You raise me up” là ca khúc do hai thành viên ban nhạc Secret Garden sáng tác và phát hành vào năm 2002. Với giai điệu ba-lát nhẹ nhàng, ca từ động viên con người vượt qua bế tắc, cùng chia sẻ khó khăn và nương tựa vào nhau, “You raise me up” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được nhiều nghệ sỹ tên tuổi thế giới trình diễn lại./.