Đêm bế mạc với chương trình văn hóa nghệ thuật đậm chất đại ngàn gồm 3 chương: "Khởi nguồn - Âm vang đại ngàn", "Hội tụ sắc màu - Tiếp nối di sản" và "Bom Bo đại đoàn kết - Khát vọng tương lai".

Tiết mục văn nghệ đêm bế mạcTuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026

Cùng với các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, chương trình có sự góp mặt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc thiểu số xã Bom Bo với những điệu múa truyền thống, tiếng đàn đá và cồng chiêng vang vọng.

Rất đông du khách, người dân đến xem chương trình nghệ thuật đặc sắc

Song song với văn nghệ, còn có hoạt động đốt lửa trại. Hàng nghìn người dân, du khách và các nghệ nhân đã cùng nắm tay tạo thành vòng tròn lớn, ca hát và nhảy múa tập thể quanh ánh lửa trong tiếng cồng chiêng rộn rã của đồng bào X’tiêng.

Đốt lửa trại tại Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng ngày 24/11, dịp đầu tiên cả nước nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Theo lãnh đạo thành phố, sự phát triển bền vững của Đồng Nai không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay hạ tầng hiện đại, mà còn ở chiều sâu văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

Nhắc lại hình ảnh tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa của đồng bào sóc Bom Bo, ông Nguyễn Văn Út khẳng định tinh thần đại đoàn kết từ gian khó chiến tranh đang tiếp tục là động lực để người dân chung sức phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc và xây dựng TP.Đồng Nai văn minh, nghĩa tình.

Đồng bào dân tộc thiểu số biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng

Trong ngày 24/11, khu vực di tích sóc Bom Bo rất đông du khách đến trải nghiệm Ngày Văn hóa Việt Nam. Chuỗi gian hàng của các địa phương phía Bắc thành phố Đồng Nai (Bình Phước cũ) như Bom Bo, Đồng Tâm, Thuận Lợi, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Thọ Sơn, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Đak Nhau, Bù Đăng, Xuân Định... giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP và nét sinh hoạt bản địa.

Người dân thử sức múa sạp

Tại đây, người dân được tận mắt xem nghệ nhân X’Tiêng dệt thổ cẩm, đan tre, trực tiếp thử sức múa sạp, thi giã gạo chày tay và thưởng thức nhiều món ngon dân gian, đặc biệt là gian hàng phục vụ miễn phí đặc sản xôi chiên phồng Đồng Nai.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 với chủ đề “Đồng Nai dòng chảy kết nối - Thành phố vươn xa”, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 đã tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, kết nối cộng đồng từ cấp thành phố đến toàn bộ 95 xã, phường trên địa bàn.