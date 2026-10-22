"Án mạng karaoke" lập kỷ lục phim Việt khi đồng loạt ra mắt tại 4 châu lục

Bộ phim, có tựa đề tiếng Việt là Án mạng karaoke, được phát hành ở thị trướng quốc tế với tên gọi Karaoke murder sẽ ra mắt toàn thế giới và tại Việt Nam trong vào ngày 30/10. Nhà phân phối chuyên biệt 3388 Films có trụ sở tại Mỹ sẽ phát hành phim tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Australia và New Zealand, đúng dịp Halloween. Đồng thời 3388 Films nắm giữ độc quyền phân phối quốc tế tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Với thời lượng 96 phút, Án mạng karaoke mang màu sắc giật gân, trinh thám, có sự pha trộn với kinh dị. Phim là sản phẩm đầu tiên Hoàng Lê làm đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo. Ngoài Vân Dung và Thanh Sơn, dự án quy tụ nhiều cái tên như Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Quỳnh Lý, Tiểu Bảo Quốc... Ê-kíp cũng đang tung ra lịch trình cinetour dày đặc, giúp phim tạo độ nhận diện và lan tỏa rộng rãi.

Chuyện phim kể về một cựu nhà báo phải vận dụng lại kỹ năng điều tra của mình để điều tra vụ án bắt đầu từ một nhóm bạn gia đình có chuyến đi “chữa lành” tại một homestay nằm trên một ngọn núi biệt lập. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung thủ vai) - người đàn bà giàu có thường xuyên hát karaoke gây ức chế cho mọi người - bị sát hại một cách bí ẩn trong đêm khi nhóm người này bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, mọi người đều bị nghi ngờ.

Người sáng lập 3388 Films, cho biết công ty trước đây đã phân phối các bộ phim trên bốn châu lục như một phần trong chiến lược phát hành quốc tế của họ. “Việc đồng bộ hóa ngày phát hành quốc tế với ngày phát hành địa phương của một bộ phim là một bước đột phá quan trọng. Đó là điều chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều năm vì chúng tôi tin rằng động lực lớn hơn có thể được tạo ra cho các bộ phim quốc tế khi ngày phát hành trong nước và quốc tế trùng khớp”.

Nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thủy trong Án mạng karaoke.

“Chúng tôi tự hào – nhưng trên hết, biết ơn. Trong nhiều năm, niềm tin của chúng tôi rất đơn giản: ‘thành công trên sân nhà trước – rồi mới ra nước ngoài với tiếng nói riêng’. Chúng tôi làm phim cho khán giả Việt Nam trước bất kỳ ai khác”, Võ Thanh Hòa nói.

Hãng phim 3388 Films đã chuyên sản xuất phim châu Á hơn 20 năm. Các tác phẩm gần đây của hãng bao gồm Mai - bộ phim Việt Nam đầu tiên đạt doanh thu hơn 2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và châu Âu.

Doanh thu suất chiếu sớm Án mạng karaoke tại thị trường nội địa Việt Nam đã chiếm vị trí số 1 trong nhiều tuần của Trại buôn người.

Trước đó, mặc dù Án mạng karaoke ấn định lịch chiếu chính thức từ 30/10, song các suất chiếu sớm tại Việt nam đã bắt đầu từ 21/10. Theo dữ liệu thống kê trên Box Office Vietnam, trong sáng đầu tiên mở bán vé, tác phẩm do Hoàng Lê đạo diễn chính thức cắt đứt chuỗi chiến thắng của Trại buôn người, vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt khi mang về gần 1 tỷ đồng, với khoảng 11.000 vé bán ra tại 1.100 suất chiếu và ghi nhận doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng trong ngày ra mắt các suất chiếu sớm đầu tiên.

Trailer phim Án mạng karaoke.

Theo đơn vị sản xuất, ban đầu Án mạng karaoke có tên Án mạng núi cấm. Song để tránh gây hiểu lầm liên quan đến địa danh Núi Cấm, thuộc địa phận tỉnh An Giang, ê-kíp đã đặt tên tác phẩm chính thức là Án mạng karaoke.