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Ăn món ngon năm châu, xem đại nhạc hội tại lễ hội ẩm thực quốc tế Hà Nội

Thứ Sáu, 11:35, 06/11/2026
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VOV.VN - Từ BBQ Texas, thịt nướng Brazil, gà tandoori Ấn Độ đến bún chả, phở, chả cá Hà Nội, hàng loạt món ăn từ nhiều nền ẩm thực sẽ xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026. Diễn ra từ ngày 27-29/11, sự kiện còn có cuộc thi BBQ quốc tế, trình diễn nấu ăn và đại nhạc hội.

Cuối tháng 11, người dân Hà Nội và du khách sẽ có dịp khám phá ẩm thực năm châu trong cùng một không gian, từ những món nướng đậm gia vị của Mỹ Latin, châu Phi đến các món ăn quen thuộc của châu Á và Việt Nam. Đây là những trải nghiệm được giới thiệu tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026, vừa được công bố ngày 6/11.

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Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 dự kiến quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ 27-29/11, tại khu vực sân Nam Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Không gian rộng hơn 43.000m² dự kiến có sự góp mặt của hơn 200 thương hiệu ẩm thực, cùng các đầu bếp, nghệ nhân trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức đặt mục tiêu đón khoảng 150.000 lượt khách.

Điểm khác biệt của lễ hội là thực khách không chỉ đến để ăn uống mà còn có thể xem đầu bếp chế biến món ăn ngay tại quầy, tham gia các lớp học nấu nướng, tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các chương trình âm nhạc.

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Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng, sức hấp dẫn của ẩm thực Thủ đô không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Theo ông, phở, bún chả, bánh cuốn hay những thức quà truyền thống đều mang dấu ấn lịch sử, phong tục, nếp sống của người Hà Nội, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc đưa ẩm thực Hà Nội vào không gian giao lưu quốc tế cũng là cách để giới thiệu những nét đặc trưng của Thủ đô đến du khách.

“Ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là bản sắc, là một cách để thế giới cảm nhận và nhớ về Hà Nội”, ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

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Bà Phạm Thị Hiền, đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chia sẻ về các hoạt động của lễ hội.

Ông cũng cho biết Hà Nội mong muốn hình thành thêm các hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm tại Thủ đô. Tuy nhiên, công tác tổ chức phải đặc biệt chú trọng an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho biết, đơn vị tổ chức mong muốn duy trì lễ hội hằng năm, với những chủ đề và hoạt động trải nghiệm khác nhau. Theo bà, ẩm thực Việt Nam sẽ là điểm nhấn trong không gian giao lưu với các nền ẩm thực quốc tế.

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Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu, giới thiệu các hoạt động BBQ quốc tế tại lễ hội.

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là Giải vô địch BBQ quốc tế, nơi các đầu bếp chuyên nghiệp tranh tài bằng những kỹ thuật nướng đặc trưng của nhiều quốc gia.

Tại khu vực mang tên Lửa Toàn Cầu, gần 30 đầu bếp quốc tế của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) cùng các đầu bếp Việt Nam sẽ trực tiếp chế biến nhiều món nướng. Thực khách có thể tìm hiểu brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi. Các món ăn châu Âu như bistecca kiểu Ý, porchetta, xúc xích Đức và hải sản nướng cũng có mặt tại đây.

Không gian Lửa Á Châu lại tập trung vào hương vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên đến gà tandoori Ấn Độ. Những món ăn vùng Tây Bắc Việt Nam như gà đồi nướng mắc khén, lợn bản quay và cá pa pỉnh tộp cũng được giới thiệu. Nhiều món sẽ được chế biến, quay nướng và cắt phục vụ trực tiếp tại quầy.

Trong khi đó, khu Vị Hà Nội dành chỗ cho phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng. Du khách có thể quan sát nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe kể về cách gìn giữ nghề truyền thống.

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Không chỉ có đồ ăn, lễ hội còn kết hợp các hoạt động âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật. Đại nhạc hội quốc tế Firebeat Global Concert dự kiến quy tụ các nghệ sĩ, DJ với sân khấu kết hợp âm thanh, ánh sáng và những hiệu ứng lấy cảm hứng từ lửa. Danh sách nghệ sĩ tham gia hiện chưa được công bố.

Ngoài ra, Không gian Văn hóa Năm châu sẽ có các màn trình diễn, giao lưu giới thiệu nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu cho biết, ông cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang đến những món BBQ được chuẩn bị riêng cho lễ hội.

Với cách kết hợp giữa ăn uống, xem đầu bếp trình diễn và thưởng thức âm nhạc, lễ hội dự kiến mang đến thêm một lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa cho người dân và du khách khi đến Hà Nội vào cuối tháng 11.

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Hà Nội sắp đón “đại tiệc” ẩm thực Việt Nam và quốc tế

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng đến từ các cơ quan ngoại giao, địa phương và doanh nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và thiện nguyện.

Hà Phương/VOV.VN
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