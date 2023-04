Angkor Songkran 2023 – Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Campuchia

Bangkok triển khai 4.000 cảnh sát đảm bảo an ninh dịp Tết Songkran

VOV.VN - Thủ đô Bangkok (Thái Lan) sẽ triển khai 4.000 cảnh sát thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, trật tự công cộng và giảm thiểu tai nạn giao thông do tình trạng lái xe khi say rượu trong dịp lễ hội mừng năm mới Songkran.