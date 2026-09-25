VOV.VN - Ca ngợi tinh thần dũng cảm, quyết tâm giữ mạch giao thông thông suốt trong bom đạn, bài hát "Bài ca giao thông vận tải" của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Doãn Thịnh và Tốp ca nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Rặng trâm bầu" của nhạc sĩ Thái Cơ mang đến hình ảnh quê hương thanh bình, kiên cường qua những năm tháng đạn bom gian khổ. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng - NSND Thu Hiền thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn" của nhạc sĩ Phạm Tuyên gắn liền với hình ảnh hào hùng của những thanh niên lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, "Cùng anh tiến quân trên đường dài" là khúc hành quân đầy khí thế, thể hiện quyết tâm chiến đấu vì Tổ quốc. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Hò biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện sức sống mãnh liệt và tình yêu thiết tha với biển khơi cùng cuộc sống chài lưới của ngư dân. Bài hát do NSƯT Quang Phác thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Khúc mùa thu" (sáng tác: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang) hòa quyện giữa chất thơ lãng mạn và giai điệu sâu lắng, làm say lòng người yêu nhạc. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.