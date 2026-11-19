Khi những thanh âm của “Vũ điệu kết đoàn” vang lên cũng là lúc đồng bào các dân tộc bản Trạm Hốc, xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La hòa mình trong điệu múa quen thuộc, tay trong tay nối rộng vòng xòe đoàn kết. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những ngày vui lớn ở Trạm Hốc, kể từ khi sáp nhập bởi 2 bản Trạm Hốc và Tràng Nặm hồi tháng 6/2026.

Những giá trị truyền thống trong cuộc sống, lao động sản xuất ở Trạm Hốc được gìn giữ.

Trưởng bản Trạm Hốc - ông Vì Văn Sướng cho biết, Ngày hội đại đoàn kết cũng là dịp để gần 230 hộ dân với 6 dân tộc anh em hội tụ, thêm gắn kết và cùng nhìn lại những thành quả trong lao động và xây dựng đời sống văn hóa: Bà con rất phấn khởi, cuộc sống được cải thiện hơn nhiều, và đặc biệt là khối đại đoàn kết được thắt chặt hơn.

"Các dân tộc trong bản nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau phát triển kinh tế. Hiện tại bản không có những hộ đặc biệt khó khăn và cuộc sống của nhân dân thì ngày càng được nâng lên", trưởng bản Trạm Hốc nói.

Bà con phấn khởi khoe thành quả lao động sản xuất của mình

Theo chân bà con đến với ngày hội còn có đa dạng các loại nông sản, từ khoai sọ, chanh leo, cam, ổi… những sản vật đặc trưng cùng câu chuyện về kinh nghiệm sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp trên những nương đồi của đồng bào các dân tộc.

Chị Vì Thị Thương, người dân bản Trạm Hốc, xã Yên Sơn phấn khởi nói: Đến với ngày hội, tôi không chỉ được giao lưu văn hóa, văn nghệ, mà còn được học hỏi những kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Và tôi mong muốn có nhiều ngày hội như vậy để tôi có cơ hội được tham gia, được giao lưu với tất cả mọi người.

Nông sản địa phương được giới thiệu, quảng bá tại Ngày hội đại đoàn kết.

Ở bản vùng cao Tà Số, phường Mộc Châu, Sơn La, ngày hội đại đoàn kết cũng rộn ràng trong sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông… Mang trên mình bộ trang phục truyền thống, gia đình chị Vừ Thị Công cũng như hơn 300 hộ dân ở Tà Số hào hứng tới vui hội của bản làng: Hôm nay tôi đã chuẩn bị bộ trang phục dân tộc Mông đẹp nhất của mình để đến và chung vui những trò chơi như giã bánh dày, đánh tu lu, ném pao… Chúng tôi được giao lưu gắn kết, cảm thấy rất là vui, một ngày hội rất là ý nghĩa.

Bà con trong trang phục truyền thống tham gia Ngày hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Là bản du lịch cộng đồng nổi tiếng tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Tà Số được biết đến với cảnh sắc nguyên sơ, khí hậu mát mẻ, cùng bản sắc văn hóa mà đồng bào Mông nơi đây chung tay gìn giữ, khai thác, tạo thành sản phẩm du lịch để phát triển kinh tế.

Sau hơn 6 năm phát triển du lịch cộng đồng, Tà Số đã đón khoảng 600.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 12 tỷ đồng. Đến nay, bản không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm; có tới 170 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…

Cảnh sắc nguyên sơ cùng nét đẹp văn hóa được đồng bào Mông vùng cao Tà Số gìn giữ, phát triển thành sản phẩm du lịch.

Những con số được kể bởi ông Mùa A Di, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tà Số trong ngày hội, tựa một lời cổ vũ, động viên bà con tiếp tục đoàn kết, vươn lên: Ngày hội đã tăng thêm sự đoàn kết giữa các dòng họ, không phân biệt dòng họ này, dòng họ kia mà tạo nên một Ngày hội Đại đoàn kết thực sự ý nghĩa. Bà con được học hỏi, giao lưu, tạo động lực để phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống và đón ngày càng nhiều khách du lịch.

Không chỉ bản du lịch cộng đồng Tà Số hay xã biên giới Yên Sơn, dịp này, gần 1.400 tổ, bản ở tỉnh miền núi Sơn La đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết trong không khí tươi vui, rộn ràng, bởi đây chính là dịp không gian văn hóa của đồng bào được tái hiện, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tình làng nghĩa bản được bồi đắp và tinh thần đoàn kết được lan tỏa...

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia các hoạt động văn hóa cùng người dân Tà Số, phường Mộc Châu.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Sơn La và các xã, phường cũng tới tham dự, chung vui cùng đồng bào các dân tộc, mang đến những món quà ý nghĩa, động viên bà con tiếp tục đồng lòng phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

Một số hình ảnh ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Sơn La:

Lãnh đạo tỉnh Sơn La dự ngày hội và trải nghiệm bản sắc văn hóa các dân tộc bản Áng, phường Mộc Sơn.

Không gian văn hóa tại bản Trạm Hốc, xã Yên Sơn, Sơn La.

Những nghi lễ, phong tục, nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc được tái hiện tại Ngày hội đại đoàn kết.

Nét đẹp truyền thống được tái hiện tại Ngày hội

Ẩm thực đặc trưng được giới thiệu trong ngày hội ở bản Áng, phường Mộc Sơn, Sơn La.

Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.