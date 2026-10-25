Bản tình ca làng Chăm: Lan tỏa văn hóa Chăm Islam An Giang giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Sáng 25/10, tại khu làng Chăm, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những thanh âm rộn ràng của khúc hát Raya yêu thương, đưa du khách ngược dòng sông Hậu về với miền Tây Nam Bộ qua chuỗi hoạt động tái hiện Tết Raya Aidil Fitri và chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Bản tình ca làng Chăm.