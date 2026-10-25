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Chủ Nhật, 14:42, 25/10/2026

Bản tình ca làng Chăm: Lan tỏa văn hóa Chăm Islam An Giang giữa lòng Hà Nội

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VOV.VN - Sáng 25/10, tại khu làng Chăm, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những thanh âm rộn ràng của khúc hát Raya yêu thương, đưa du khách ngược dòng sông Hậu về với miền Tây Nam Bộ qua chuỗi hoạt động tái hiện Tết Raya Aidil Fitri và chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Bản tình ca làng Chăm.
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Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Bản tình ca làng Chăm không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn, qua việc tái hiện Tết Raya Aidil Fitri, Ban tổ chức đã khéo léo tái hiện trọn vẹn bức tranh đời sống dung dị của đồng bào Chăm Islam An Giang.
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Điểm thu hút đông đảo du khách chính là chương trình tái hiện sinh động từng cung bậc thời gian của đồng bào Chăm.
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Từ hình ảnh ấm cúng, gần gũi của bữa cơm Suhoor trong những ngày cuối tháng nhịn chay Ramadan...
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...đến hương vị cà ri và những món ăn truyền thống
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Khoảnh khắc thiêng liêng khi các vị chức sắc quan sát “trăng non” để thông báo thời khắc chuyển giao bước vào ngày Tết Raya.
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Không gian tái hiện giúp du khách chạm vào nhịp sống của người Chăm qua từng phân cảnh chân thực.
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Tiếng trống hội vang lên, mở ra không gian tưng bừng của ngày Tết đoàn tụ.
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Đặc biệt, nghi thức “Maaf” - cái bắt tay siết chặt, cái ôm thâm tình để xí xóa mọi khoảng cách, giận hờn - đã chạm đến cảm xúc của bất cứ ai có mặt xem nghi thức.
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Tại đây, du khách được trực tiếp chứng kiến những nghi thức trang nghiêm tại Thánh đường, lắng nghe lời giảng đạo nhân văn của ông Khotib về sự tha thứ và yêu thương.
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“Maaf” minh chứng cho sức mạnh gắn kết cộng đồng bền chặt của đồng bào Chăm.
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Hòa cùng không khí linh thiêng và ấm áp ấy, chương trình nghệ thuật Bản tình ca làng Chăm đã thực sự làm thăng hoa cảm xúc của người xem.
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Không gian trải nghiệm càng trở nên trọn vẹn hơn khi du khách được đắm chìm trong nét đẹp dệt lụa đêm trăng, chiêm ngưỡng bộ trang phục truyền thống rực rỡ và thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng không thể trộn lẫn.
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Từ nồi cà ri thơm lừng gia vị cho đến những chiếc bánh truyền thống được chuẩn bị tỉ mỉ, tất cả tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.
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Thông qua chuỗi hoạt động tái hiện Tết Raya và chương trình nghệ thuật ý nghĩa, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là ngôi nhà chung ấm áp, nơi các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa.
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Chương trình cũng là hoạt động nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
CTV Thu Lê - Thư Vũ/VOV.VN
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