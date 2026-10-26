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Bảo tàng gốm Bát Tràng: Công nghệ và tương tác giúp nâng tầm di sản làng nghề

Thứ Hai, 15:02, 26/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ thu hút khách check-in bởi kiến trúc 7 khối xoắn ốc mô phỏng bàn xoay vuốt gốm, bảo tàng gốm Bát Tràng đang trở thành điểm sáng trong công việc bảo tồn văn hóa nhờ mô hình đổi mới sáng tạo bằng cách kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, nghệ thuật đa giác quan và các hoạt động tương tác.

Trải nghiệm đa giác quan từ nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng

Đến bảo tàng gốm Bát Tràng, công chúng không còn cảm thấy sự nhàm chán bởi lối trưng bày “im lìm trong tủ kính” theo cách truyền thống nhiều năm qua, thay vào đó, mỗi không gian trưng bày luôn có sự thay đổi, làm mới, cả hiện vật trưng bày.

Thêm vào đó, sự hiện diện của nghệ thuật điêu khắc ánh sáng và các không gian nghệ thuật đương đại đã biến từng khu vực trưng bày thành những câu chuyện trực quan sống động. Kết hợp cùng một kỹ thuật sắp xếp không gian liên hoàn, du khách tham quan như bước vào một không gian vận động, nơi ánh sáng, hình khối và công nghệ trình chiếu đan xen, làm nổi bật quá trình “kỳ diệu” biến đất sét thành tác phẩm nghệ thuật.

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Nghệ thuật điêu khắc ánh sáng và các không gian nghệ thuật đương đại biến từng khu vực trưng bày thành những câu chuyện trực quan sống động. (Ảnh: Thư Vũ)

Lịch sử và quá trình phát triển của nghề gốm Bát Tràng được kể thông qua hệ thống hiện vật, sản phẩm, công cụ chế tác và quá trình tự trải nghiệm của du khách. Từ những vật dụng sinh hoạt quen thuộc đến các tác phẩm gốm nghệ thuật, mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng về kiểu dáng, hoa văn và màu men. Không chỉ thể hiện trình độ thẩm mỹ, những hiện vật còn góp phần giới thiệu kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm làm nghề và sự sáng tạo của các thế hệ nghệ nhân. Qua đó, du khách có thể hiểu hơn về những giá trị văn hóa được lưu giữ phía sau mỗi sản phẩm gốm.

Bằng việc kết hợp các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa với hoạt động trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bảo tàng gốm Bát Tràng đang ngày càng mở rộng các hình thức khai thác phục vụ du lịch, góp phần đưa di sản làng nghề đến gần hơn với công chúng.

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Kiến trúc 7 khối xoắn ốc mô phỏng bàn xoay vuốt gốm thu hút khách đến check-in. (Ảnh: Thư Vũ)

Tăng cường tương tác, nâng tầm giá trị di sản làng nghề

Bên cạnh yếu tố thị giác, bảo tàng gốm Bát Tràng tối ưu trải nghiệm khách tham quan thông qua chuỗi hoạt động thực hành làm thợ thủ công công. Họ không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp chạm vào đất sét, xoay bàn xoay và tự động tạo ra sản phẩm dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân làng nghề. Không chỉ tri ân nghệ thuật, trưng bày nghệ thuật qua các thời kỳ chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa sâu rộng giá trị di sản vật thể. Việc chủ động ứng dụng công nghệ và tư nghệ thuật hiện đại đã giúp bảo tàng gốm Bát Tràng khẳng định vị thế là một “bảo tàng sống”, đưa tinh hoa làng nghề Việt Nam vươn xa trên bản đồ văn hóa du lịch.

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Du khách trải nghiệm làm gốm tại bảo tàng gốm Bát Tràng. (Ảnh: Thu Trang)

Sau chuyến tham quan, trải nghiệm tại làng nghề và bảo tàng gốm Bát Tràng, bạn Trần Trang chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui và hứng thú khi được tham gia trải nghiệm làm gốm tại bảo tàng. Bởi khi chỉ tham quan ngắm nhìn sản phẩm, mình thấy sản phẩm đẹp nhưng chưa hiểu hết những công đoạn để làm ra nó. Còn khi được tự tay làm thử, mình có cơ hội hiểu sâu hơn về nghề và hiểu rõ những công đoạn làm ra sản phẩm. Chắc chắn mình sẽ giới thiệu với bạn bè và quay lại đây nhiều lần nữa”.

Anh Hoàng Đình Du, hướng dẫn viên tại khu trải nghiệm làm gốm, bảo tàng gốm Bát Tràng chia sẻ: “Hoạt động này thu hút nhiều nhóm khách tham quan, từ học sinh, sinh viên đến các nhóm bạn trẻ và du khách nước ngoài. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hoạt động trải nghiệm, mua sắm…mà còn góp phần đưa những giá trị của nghề gốm truyền thống đến gần hơn với công chúng”. Anh cũng cho biết tại đây lượng khách trải nghiệm tương đối ổn định và du khách rất hào hứng khi được tham gia hoạt động này. 

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Du khách trẻ rất hào hứng với việc tự vuốt tạo hình sản phẩm gốm. (Ảnh: Thu Trang)

Lan tỏa thông điệp xanh

Bên cạnh việc khai thác giá trị di sản làng nghề, bảo tàng gốm Bát Tràng còn mở rộng các hoạt động sáng tạo thông qua mô hình Gốm sứ xanh, nơi những mảnh gốm vỡ được tái sử dụng làm chất liệu sáng tạo nghệ thuật.

Dự án Gốm sứ xanh do Vũ Thu Trang và Lê Hà Phương đồng sáng lập, bắt nguồn từ những trăn trở trước lượng gốm sứ hư hỏng, bị loại bỏ trong quá trình sản xuất tại làng nghề. Thay vì xem đây là phế liệu không còn giá trị, hai người lựa chọn khai thác vẻ đẹp riêng của những mảnh gốm để phát triển các sản phẩm và hoạt động trải nghiệm mới.

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Những món quà nhỏ được tạo ra từ mảnh gốm sứ vỡ. (Ảnh: Thu Trang)

Chia sẻ về ý tưởng của dự án, chị Vũ Thu Trang cho biết: “Bản thân mảnh gốm tráng men khi vỡ sẽ thành những hình dáng ngẫu nhiên, nó vốn mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, nếu không nói là độc đáo. Bởi mỗi mảnh vỡ không bao giờ có hình dạng giống hệt mảnh khác”.

Từ cách nhìn ấy, những mảnh gốm bị loại bỏ được thu gom, làm sạch và xử lý để tái sử dụng, trở thành chất liệu sáng tạo nên các sản phẩm quà tặng lưu niệm như móc khóa, nam châm trang trí tủ lạnh hay những bức tranh nghệ thuật. Hoạt động này không chỉ tạo thêm giá trị cho phế liệu gốm sứ mà còn mang đến trải nghiệm sáng tạo mới cho du khách, gắn với thông điệp bảo vệ môi trường.

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Bảo tàng gốm Bát Tràng là mô hình tiêu biểu cho các bảo tàng tư nhân hoạt động hiệu quả. (Ảnh: Thư Vũ)

Có thể thấy, bảo tàng gốm Bát Tràng đại diện cho những bảo tàng tư nhân với mô hình bảo tàng kết hợp trải nghiệm, kinh doanh thương mại và du lịch hiệu quả thông qua việc khai thác các giá trị của không gian văn hóa, di sản làng nghề, trải nghiệm thực tế và nghệ thuật thị giác, ứng dụng công nghệ, sáng tạo và bền vững. Khi những giá trị truyền thống được truyền tải tới công chúng với hình thức trải nghiệm phù hợp, mới mẻ, di sản không chỉ được giới thiệu đến công chúng mà còn tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ, sáng tạo sản phẩm và lan tỏa mạnh mẽ.

CTV Thu Trang/VOV.VN
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