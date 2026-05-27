Bộ ba phim Việt lỗ nặng, thoi thóp chờ ngày rời rạp trong cay đắng

Thống kê trên Box Office Vietnam sáng 27/5 cho thấy bộ 3 phim Việt lỗ nặng với số vé bán ra hầu như không đáng kể. Cả 3 phim Trùm Sò, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và Đại Tiệc Trăng Máu 8 đều tụt xuống đáy bảng tổng sắp phòng vé.

Phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh phải thu về 80 tỷ đồng mới có lãi

Phim Trùm Sò do Đức Thịnh đạo diễn, thuộc thể loại hài, có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Đức Thịnh, Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Tam Triều Dâng… và cả gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Hoa hậu Mai Phương.

Bộ phim đặt bối cảnh ở làng Sứa Đỏ, một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là có tiền. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp kinh thiên động địa chưa từng có cùng với hai người bạn thuở nhỏ là góa phụ Thị Hến và lãng tử giang hồ Tôm Hùm.

Phim có một số ý tưởng thú vị nhất định, nhưng chủ đề chưa hợp thị hiếu khán giả cộng thêm chiến dịch truyền thông kém hiệu quả khiến phim loạng choạng ngay từ những bước chân đầu tiên. Sau 1 tháng công chiếu mới thu về 17,5 tỷ đồng. Đạo diễn tiết lộ phim phải thu 80 tỷ đồng mới có lãi.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 từng gây chú ý nhưng cuối cùng chỉ để lại tiếc nuối.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 từng gây chú ý với cấu trúc kể chuyện lạ, nhiều mảng miếng hài giải trí, cùng sự xuất hiện của dàn cast nổi tiếng như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn, Hồng Ánh và Miu Lê.

Ở khía cạnh diễn xuất, dàn cast được nhận xét hoàn thành tròn vai, tạo được sự ăn ý trong nhiều phân đoạn, góp phần giúp câu chuyện có độ giải trí nhất định. Theo một số phân tích từ thị trường, nguyên nhân khiến tác phẩm chưa đạt hiệu quả cao đến từ nhiều yếu tố. Trong đó có cách truyền thông chưa thật sự tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng, trong khi đây lại là một bộ phim có tính thể nghiệm, khá kén khán giả đại chúng.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 gây tiếc nuối khi từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại mùa phim 30/4 năm nay. Tác phẩm mang màu sắc hài đen khá mới lạ ở rạp Việt, quy tụ nhiều diễn viên có tiếng. Song, ngôn ngữ kể chuyện và nội dung phim có phần kén khán giả. Dự án có Vân Sơn đóng chính tới nay đã thu 33 tỷ đồng, trong khi điểm hòa vốn theo ước tính vào khoảng 70 tỷ.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ chỉ thu về 12,6 tỷ đồng sau gần 1 tháng ra rạp.

Ra mắt sau mùa phim 30/4, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là phim kinh dị Việt mới của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng với nội dung hé lộ góc khuất đáng sợ đằng sau những ca phẫu thuật làm đẹp. Bộ phim khai thác mặt tối của ám ảnh hoàn hảo, nơi con người phải đánh đổi bằng nỗi sợ hãi, mất mát và cả linh hồn. Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ mở ra một thế giới lạnh lẽo và đầy ám ảnh, nơi ranh giới giữa cái đẹp và cái chết trở nên mong manh.

Dù Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ ra mắt vào thời điểm được hưởng lợi từ hiệu ứng phim kinh dị đang gây quan tâm trở lại. Song, vì nhiều hạn chế trong khâu kịch bản, diễn xuất, tác phẩm chưa thành công trong việc kéo chân khán giả ra rạp. Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan sau gần 1 tháng chiếu mới thu về 12,6 tỷ đồng.

Với lượng suất chiếu hiện tại, cả Trùm Sò, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và Đại Tiệc Trăng Máu 8 đều không còn cơ hội tạo được cú lội ngược dòng ở phòng vé. Ngày rời rạp của bộ ba dự kiến không còn xa khi loạt phim hè ngoại đang ồ ạt đổ bộ rạp Việt.