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BTS lập kỳ tích mới trên Billboard 200, album ARIRANG trở lại Top 10

Thứ Hai, 11:03, 22/06/2026
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VOV.VN - Album “ARIRANG” của BTS tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại Top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Thành tích này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của nhóm nhạc K-pop hàng đầu thế giới.

Album “ARIRANG” của BTS tiếp tục cho thấy sức bền đáng kinh ngạc trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200 sau hơn ba tháng phát hành.

Theo Billboard, “ARIRANG” tăng một bậc so với tuần trước để đứng ở vị trí thứ 10 trên Billboard 200, với 34.000 đơn vị album tương đương được tiêu thụ trong tuần thống kê mới nhất. Đây là bảng xếp hạng phản ánh mức độ phổ biến của các album tại Mỹ, dựa trên doanh số vật lý, doanh số kỹ thuật số và lượng nghe trực tuyến.

Ra mắt vào tháng 3 năm nay, “ARIRANG” nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Album từng đi vào lịch sử khi trở thành sản phẩm đầu tiên của một nghệ sĩ K-pop giữ vị trí số 1 Billboard 200 trong ba tuần liên tiếp. Tính đến nay, album đã có 13 tuần liên tục hiện diện trên bảng xếp hạng danh giá này.

Sự trở lại của “ARIRANG” trong Top 10 một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của BTS cũng như cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc quốc tế liên tục xuất hiện những gương mặt mới và các sản phẩm đình đám, việc một album K-pop duy trì vị thế sau nhiều tháng phát hành là thành tích không dễ đạt được.

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Tuần này, vị trí số 1 Billboard 200 thuộc về nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo với album phòng thu thứ ba mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Tuy nhiên, việc ARIRANG tiếp tục trụ vững trong nhóm album được nghe nhiều nhất tại Mỹ cho thấy BTS vẫn là một trong những cái tên có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của làn sóng Hallyu trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Sau khi hoàn tất các hoạt động cá nhân và tái hợp đầy đủ đội hình, BTS đang chứng minh rằng sức mạnh của nhóm không chỉ nằm ở những kỷ lục lập tức khi phát hành sản phẩm mới, mà còn ở khả năng duy trì sức nóng trong thời gian dài, điều vốn là thước đo quan trọng của những nghệ sĩ mang tầm vóc toàn cầu.

Hải Hà/VOV.VN
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