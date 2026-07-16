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BTS tung MV "Normal" độc quyền trên Spotify, hé lộ góc đời thường của 7 thành viên

Thứ Năm, 09:29, 16/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ tò mò với chiến dịch quảng bá bí ẩn, BTS chính thức phát hành MV "Normal" độc quyền trên Spotify. Sản phẩm mang đến hình ảnh gần gũi, hài hước của nhóm phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời nối dài thành công của album Arirang trên các bảng xếp hạng Billboard.

Sau những tấm quảng cáo "gây nhiễu" xuất hiện trên các tờ báo lớn của Mỹ và làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, BTS cuối cùng đã hé lộ câu trả lời.

Ngày 17/7 (giờ Hàn Quốc), nhóm nhạc toàn cầu sẽ chính thức phát hành MV "Normal" độc quyền trên nền tảng Spotify, đồng thời ra mắt thêm ba phiên bản của ca khúc, gồm bản tiếng Hàn, bản hòa tấu (instrumental) và các phiên bản đặc biệt khác.

Trước đó vài giờ, HYBE Labels đã tung teaser trên YouTube, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy, teaser mở ra một khung cảnh rất đời thường: Cả bảy thành viên đứng thành hàng trong nhà vệ sinh, quay lưng về phía máy quay, trước khi RM lách qua giữa mọi người trong một khoảnh khắc đầy tự nhiên và hài hước.

Theo BigHit Music, MV được xây dựng để khắc họa những khoảnh khắc bình dị của BTS, cho thấy cuộc sống phía sau sân khấu của các thành viên - đúng với tinh thần mà ca khúc "Normal" muốn truyền tải.

Đoạn teaser cũng chính là lời giải cho chiến dịch quảng bá từng khiến cộng đồng ARMY xôn xao suốt nhiều ngày. Đến nay, BigHit Music xác nhận đó chỉ là một cảnh quay trong MV "Normal", được sử dụng như một phần của chiến dịch truyền thông nhằm tạo hiệu ứng tò mò trước ngày phát hành.

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Hình ảnh trong chiến dịch quảng bá bí ẩn được xác nhận là một cảnh quay trong MV "Normal".

"Normal" nằm trong album phòng thu thứ năm Arirang, phát hành hồi tháng 3. Thuộc thể loại alternative pop với phần trống mạnh mẽ, ca khúc kể về những suy nghĩ và cuộc sống bình thường của bảy thành viên khi rời xa sân khấu và ánh đèn.

Ngay sau khi phát hành, "Normal" ra mắt ở vị trí No. 41 Billboard Hot 100, trong khi album Arirang từng đứng đầu Billboard 200 suốt ba tuần liên tiếp.

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Hải Hà/VOV.VN
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