Bùng nổ đêm nhạc concert với Quân A.P và Tuấn Cry tại Consumer Fest 2026

Tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026, Quân A.P sẽ trình diễn ca khúc “3 Phải 6 Đừng” – lên sóng chính thức vào tối 27/10. Đây là dự án âm nhạc dài hơi của nam ca sĩ sau khi gây chú ý rộng rãi nhờ Anh Trai Say Hi và Running Man.

Ca khúc “3 Phải 6 Đừng” của Quân A.P lên sóng chính thức vào tối 27/10

Ngoài ra, Quân A.P sẽ trình diễn tiết mục “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” và bản ballad giàu cảm xúc “Ai Là Người Thương Em”. Đây là ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, giúp tên tuổi của nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi từ năm 2019.

Đêm nhạc concert Consumer Fest 2026 còn có sự góp mặt nghệ sỹ Tuấn Cry với ca khúc Mối duyên vàng, Giai điệu Việt Nam mình… Sau nhiều năm được biết đến với vai trò nhạc sĩ đứng sau thành công của nhiều ca sĩ, ca khúc “Mối Duyên Vàng” là cột mốc đánh dấu bước chuyển của Tuấn Cry sang nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời mở đầu cho hành trình theo đuổi bản sắc âm nhạc dân gian đương đại.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của sinh viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, với những tiết mục sôi động như: Việt Nam tôi, Yếm đào, Zombie, Regret, Sen…

Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử VOV tổ chức, lan tỏa thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”. Chương trình tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy trách nhiệm doanh nghiệp trong việc cung cấp hàng hóa minh bạch, an toàn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đồng hành cùng chương trình!