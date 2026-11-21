Sự kiện là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa vùng đất cực Nam Tổ quốc, đồng thời khẳng định vị thế và định hướng phát triển bền vững của ngành hàng thủy sản chủ lực địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận đóng góp của các nhà trợ cho chuỗi hoạt động.

Nằm ở điểm cực Nam, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Ngoài đờn ca tài tử Nam Bộ, Cà Mau còn có nhiều nét văn hóa, nghệ thuật nghệ mang đậm đặc trưng vùng đất sông nước, rừng và biển.

Song hành với chiều sâu văn hóa, Cà Mau sở hữu lợi thế vượt trội về kinh tế biển và thủy sản nhờ vị trí ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 310 km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng cùng diện tích rừng ngập mặn đặc trưng. Con tôm giữ vai trò ngành hàng chủ lực, gắn bó mật thiết với sinh kế của hàng vạn hộ dân và trở thành biểu tượng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 636 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động.

Thành quả này là kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của người nuôi tôm, các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cùng đội ngũ người lao động trong toàn chuỗi giá trị. Dù vậy, trước những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, lợi thế về diện tích và sản lượng thuần túy không còn là yếu tố quyết định, từ đó, Cà Mau đang định hướng chuyển dịch mạnh mẽ.

"Ngành tôm Cà Mau cần chuyển mạnh từ tăng quy mô, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi; từ lợi thế tự nhiên sang kết hợp với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh rất chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm rừng, tôm lúa, nuôi công nghệ cao, nâng cao chất lượng con tôm, đặc biệt là con giống", ông Ngời nêu rõ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành tôm cả nước phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để kéo giảm chi phí; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững; chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao; đồng thời đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Đối với riêng tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung thực hiện ba mũi nhọn chiến lược: "Một là, xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và nhân rộng. Hai là, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Ba là, gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội".

Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn tới.