Theo ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan, trong kho tàng di sản văn hóa đặc sắc ấy của đồng bào Khmer Nam Bộ, nghệ thuật múa dân gian, múa truyền thống và nhạc Ngũ âm luôn giữ một vị trí vô cùng thiêng liêng và gần gũi. Đó là di sản gắn bó mật thiết với đời sống phum sóc và mái chùa Khmer – nơi không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh mà còn là không gian lưu giữ chữ viết, đạo lý và nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Tiếng trống, tiếng đàn của dàn nhạc ngũ âm vang lên không chỉ là thanh âm của lễ hội, của phum sóc, xóm làng mà còn là nhịp đập của tâm hồn, của lòng biết ơn trời đất, mùa màng và tổ tiên. Từng bước chân, bàn tay uyển chuyển trong những điệu múa truyền thống lại gửi gắm khát vọng về cuộc sống ấm no, đủ đầy, về cái đẹp chân – thiện – mỹ và sự gắn kết bền chặt giữa con người với con người.

Một số tiết mục tại Liên hoan Múa và Độc tấu, Hòa tấu nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026

Liên hoan năm nay quy tụ 09 đội văn nghệ với hơn 130 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ các địa phương và đơn vị trong tỉnh. Dù ở nhiều lứa tuổi, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một tình yêu lớn dành cho di sản cha ông.

Liên hoan là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; tôn vinh nghệ thuật múa và âm nhạc ngũ âm – những loại hình nghệ thuật tiêu biểu gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đồng thời, Liên hoan cũng tạo điều kiện để các đội văn nghệ, nghệ nhân, diễn viên và nhạc công trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đông đảo người dân trong tỉnh đến thưởng thức các tiết mục tại Liên hoan

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều tặng hoa chúc mừng Ban Giám khảo Liên hoan

Dự kiến Liên hoan kéo dài trong 3 đêm và bế mạc vào tối 24/11.