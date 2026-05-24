Cần chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền, đánh cắp chất xám trên nền tảng số

VOV.VN - Trong nhiều năm, tình trạng vi phạm bản quyền các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh trên không gian số từng diễn ra phổ biến. Thế nhưng, câu chuyện bản quyền giờ đây không còn chỉ là lời kêu cứu đơn lẻ của nghệ sỹ mà đã bước vào giai đoạn siết chặt quản lý, xử lý hình sự và hoàn thiện hành lang pháp lý.
VOV.VN - Tuần qua, lần đầu tiên, hàng loạt vụ án vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy: “luật chơi” của thị trường nội dung số đang thay đổi.
VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.
VOV.VN - Vụ việc mới đây Cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian số. Ngoài BH Media, những cái tên như: Võ Văn Nam - Lululola Entertainment, Diệp Văn Lập - Giọng ca để đời… Người trong ngành cho rằng, đây chỉ là bề nỗi của tảng băng chìm vi phạm quyền tác giả.
VOV.VN - Nhiều nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ (IP) thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, riêng ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng Douyin đã phải gỡ bỏ hơn 538.000 video vi phạm.