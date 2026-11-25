Chương trình gần 20 tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, nhất là miền Tây Nam Bộ - vùng đất của sự giao thoa văn hóa, nơi cộng đồng người Kinh, Khmer, Hoa và Chăm cùng sinh sống, tạo nên bức tranh đa sắc về tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội dân gian, như: Việt Nam kiêu hãnh, Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai, Hương tình miền Tây, Hành trình trên đất phù sa, Yêu miền Tây thiết tha, Sóc xờ bay Sóc Trăng, Bắc Trung Nam một nhà,…

Điệu múa của đồng bào Khmer tạo cảm giác phấn khởi, vui vẻ cho khán giả đến thưởng thức chương trình

Đặc biệt, ngoài công phu, tỉ mỉ cho từng tiết mục trong việc hoà âm, phối khí, hoạ tiết màn hình Led, múa phù hoạ, chương trình còn lồng ghép với tiết mục biểu diễn thời trang áo dài, áo bà ba. Nếu âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc thì thời trang chính là một trong những cách thức thể hiện vẻ đẹp văn hóa bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Điệu múa của đồng bào Khmer tạo cảm giác phấn khởi, vui vẻ cho khán giả đến thưởng thức chương trình

Lấy cảm hứng từ quê hương, đồng ruộng và những mùa lúa vàng, bộ sưu tập thời trang áo dài mang chủ đề “Sắc Màu phương Nam” của Nhà thiết kế Nguyễn Duy đưa khán giản đến gần hơn với vẻ đẹp bình dị, đồng thời tôn vinh văn hóa, truyền thống lao động và những giá trị bền vững của dân tộc.

Các tiết mục được đầu tư tỉ mỉ từ đạo cụ, trang phục, hoà âm phối khí và cả hình ảnh trên màn hình led

Tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt, ca sĩ Lê Thành Tâm chia sẻ: "Hôm nay được tham gia biểu diễn trong chương trình mừng lễ hội lớn ở Cần Thơ, tôi thấy rất ý nghĩa. Chương trình này nhằm tôn vinh những người nông dân luôn cần cù với mảnh ruộng, mảnh đất của mình. Tôi cũng muốn tôn vinh, lan toả những vẻ đẹp của con người Việt Nam mình. Thông qua những bài hát như Hương tình miền Tây, Hương tình Trà Vinh, Anh Tư Lúa,… để những bạn bè quốc tế năm châu thấy văn hoa Việt Nam mình ngày nay phát triển như thế nào, lớn mạnh như thế nào.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu phương Nam”, từ hào khí ngàn năm của cha ông được gửi gắm qua những giai điệu hào hùng.

Tình yêu tha thiết dành cho đất nước Việt Nam, quê hương miền Tây sông nước trong thời kỳ đổi mới

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu phương Nam”, từ hào khí ngàn năm của cha ông được gửi gắm qua những giai điệu hào hùng, đến tình yêu tha thiết dành cho đất nước Việt Nam, quê hương miền Tây sông nước thực sự mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc cho du khách và nhân dân, nhất là giới trẻ. góp phần làm phong phú và đa dạng thêm các hoạt động văn hoá trong khuôn khổ các sự kiện lớn đang diễn ra trên cả nước.

Pháo hoa rực sáng trong đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) gây ấn tượng với màn pháo hoa rực sáng, kết hợp âm nhạc, ánh sáng.