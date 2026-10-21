Cần Thơ hiện thực hoá Nghị quyết 80 bằng nhiều lễ hội lớn

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết của phát triển nhanh, bền vững. Đối với TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển rộng hơn cùng cấu trúc văn hóa đa dạng đã tạo nên nguồn tài nguyên phong phú, từ văn hóa đô thị sông nước, nông nghiệp, miệt vườn đến di sản của các cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa. Để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, Cần Thơ đang từng bước khơi thông dòng chảy, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực và động lực phát triển thông qua nhiều chương trình, đề án, trong đó có những lễ hội lớn lan tỏa sâu rộng văn hóa địa phương.

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2026 tại TP Cần Thơ sắp diễn ra với quy mô lớn, thu hút du khách đến tìm hiểu văn hoá địa phương

Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định công nghiệp văn hóa là một trong những trụ cột kinh tế năng động và động lực tăng trưởng mới của quốc gia. Cần Thơ, thành phố trung tâm vùng ĐBSCL, đang từng bước khơi thông nguồn lực, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành động lực phát triển.

Điểm nhấn đầu tiên sau chuỗi sự kiện Tết Nguyên đán 2026 là Tuần lễ Văn hóa - Du lịch TP Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 21/6 tại khu vực Bến Ninh Kiều, với chủ đề “Tây Đô - Rực rỡ sắc hè”. Sự kiện tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi tại Bến Ninh Kiều và các khu vực lân cận trong dịp hè.

Thông qua triển lãm ảnh du lịch, không gian trình diễn ẩm thực, bánh dân gian và các hoạt động kết nối, sự kiện góp phần tăng doanh thu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, lưu trú và các hộ làm du lịch cộng đồng. Đây cũng được xem là bước đệm trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến, kết nối với những sự kiện lớn tiếp theo như Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo và Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ.

Cần Thơ ký kết biên bản hợp tác với nhiều doanh nghiệp cho chuỗi sự kiện lễ hội cuối năm

Tiếp đó là hàng loạt hoạt động như Tuần lễ Ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô - Tinh hoa miền sông nước”, quy tụ khoảng 100 gian hàng, hướng tới chuyển hóa tiềm năng văn hóa, ẩm thực địa phương thành động lực phát triển kinh tế; Tuần lễ mua sắm và ẩm thực Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Trăng đoàn viên - Mỹ vị Tây Đô”...

Không chỉ dừng ở việc quảng bá món ngon, các sự kiện còn mở thêm hướng khai thác ẩm thực như một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu “Ẩm thực Tây Đô” và tăng sức hấp dẫn của điểm đến Cần Thơ trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính.

Điểm đáng chú ý là ẩm thực được đặt trong mối liên kết với các hoạt động du lịch, sản phẩm OCOP, quảng bá hình ảnh điểm đến và trải nghiệm văn hóa. Những không gian như Gánh hàng rong, Chợ quê cùng khu vực giới thiệu tour, tuyến du lịch, sản phẩm quà tặng và đặc sản địa phương tạo thành một hệ sinh thái trải nghiệm, thay vì chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức các món ăn truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn thu hút thêm nhiều sự tài trợ từ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển sự kiện văn hoá

Đến với các sự kiện, du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Anh Trần Khải Phú, du khách đến từ TP.HCM, tham gia Tuần lễ mua sắm và ẩm thực Cần Thơ năm 2026, cho biết: “Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đeo khăn rằn, mặc áo bà ba và tìm hiểu những dụng cụ làm lúa, làm gạo của người nông dân xưa. Qua đó, tôi cảm nhận rõ hơn những vất vả để làm ra hạt lúa, hạt gạo. Sự kiện cũng tạo cơ hội để những người sống ở các thành phố lớn được trực tiếp trải nghiệm, thực hành những công việc mà người xưa từng làm”.

Với chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực diễn ra liên tiếp, tính đến hết tháng 8/2026, TP Cần Thơ đã đón khoảng 11,7 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú, đạt 95% kế hoạch năm; doanh thu cũng tăng so với cùng kỳ.

Có thể thấy, với ý thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển, TP Cần Thơ đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 80 bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chương trình, đề án phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng ĐBSCL.

Tuần lễ văn hoá - ẩm thực tạo nguồn thu đáng kể cho thành phố

Trong đó, Đề án số 03 của Thành ủy xác định mục tiêu từng bước xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của vùng ĐBSCL, đóng góp khoảng 7% vào GRDP của thành phố vào năm 2030 và đạt 9% vào năm 2045. Thành phố cũng phấn đấu hình thành ít nhất 3 thương hiệu đặc trưng có thế mạnh, từng bước nâng cao mức độ nhận diện hình ảnh văn hóa Cần Thơ trong khu vực.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Để phát triển văn hóa trong thời gian tới, tôi cùng Sở đã tham mưu thành phố ban hành các đề án, kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, gắn với các lễ hội lớn của TP Cần Thơ như Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và các hoạt động lễ hội tại xã, phường. Song song đó, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, trưng bày, triển lãm và các chương trình văn học, nghệ thuật trên địa bàn để người dân, du khách biết đến; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của TP Cần Thơ”.

Du khách rất thích thú trải nghiệm món ăn dân dã của miền Tây tại những sự kiện văn hoá địa phương

Trong những tháng cuối năm, Cần Thơ dự kiến tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026; Chương trình Countdown chào năm mới 2027 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026; Chương trình Countdown đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2027.

Quy mô của các lễ hội cũng góp phần thu hút nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó cùng thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, các lễ hội còn mở ra những không gian trải nghiệm văn hóa sông nước miền Tây, hội chợ thương mại cùng các hoạt động thể thao, du lịch và bảo vệ môi trường. Thông qua chuỗi sự kiện, Cần Thơ kỳ vọng tạo thêm sức hút cho ngành du lịch, đồng thời thu hút sự đồng hành của doanh nghiệp, đưa văn hóa, lễ hội và những nét đặc trưng của vùng sông nước đến gần hơn với du khách.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nói: “Văn hóa, thể thao và du lịch là những lĩnh vực được thành phố đặc biệt quan tâm, góp phần vào sự phát triển chung của Cần Thơ. Bên cạnh nguồn lực của thành phố, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ, hợp tác của doanh nghiệp để tổ chức những chương trình, sự kiện lớn. Tôi cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động được hỗ trợ, tạo được sự đón nhận tích cực từ người dân và du khách”.

Thông qua chuỗi sự kiện lễ hội văn hoá cuối năm, Cần Thơ mong muốn phát triển kinh tế địa phương

Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị tạo khuôn khổ để Cần Thơ chuyển từ quản lý hoạt động sang quản trị phát triển văn hóa. Những bước đi ban đầu về thể chế, chuẩn mực con người, số hóa di sản và phát triển công nghiệp văn hóa cho thấy tinh thần của Nghị quyết đang dần được cụ thể hóa trong thực tiễn.

Cùng với đó, các chương trình, dự án được Thành ủy ban hành đang tạo nên những “bộ khung” đồng bộ, thể hiện tinh thần rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ giải pháp, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm; từ đó đưa chủ trương vào hành động, chuyển khát vọng thành những giá trị cụ thể. Khi văn hóa thấm sâu vào quyết sách, không gian sống và hành vi hằng ngày, đây sẽ trở thành nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của Cần Thơ.